«Когда сам себе уже не поможешь»: психологи о разнице между привычкой и зависимостью

Химическая зависимость возникает из-за воздействия на организм наркотиков, алкоголя, никотина

Фото: © «Татар-информ»

«Привычка – это автоматическое действие, зависимость – уже болезнь»

Нередко в народе говорят, что вредная привычка и зависимость – это одно и то же, однако, уверяют врачи, это не так.

«Привычка — это действие, которое мы делаем автоматически. Она формируется из-за того, что мы многократно это действие повторяем. Что касается зависимости, это непреодолимое влечение к определенным объектам, веществам, при отсутствии которых человек испытывает дискомфорт», – объяснила «Татар-информу» медицинский психолог Республиканского клинического наркологического диспансера Надежда Ахмадуллина.

Есть еще и химическая зависимость – она возникает из-за воздействия на организм наркотиков, алкоголя, никотина. Психолог наркодиспансера уверена, что привычку человек может изменить сам, а от зависимости самостоятельно не избавишься.

«Когда человек отказывается от зависимости, у него появляется физический и психологический дискомфорт. Зависимость внесена в международную классификацию болезней, то есть это – заболевание и от него надо лечиться», – подчеркнула Надежда Ахмадуллина.

Надежда Ахмадуллина: «Когда человек отказывается от зависимости, у него появляется физический и психологический дискомфорт» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы привыкнуть, нужны месяц-два, зависимость может возникнуть за день»

Существует убеждение, что для формирования той или иной привычки достаточно в течение 21 дня делать одно и то же действие. Однако медицинский психолог взрослого отделения Республиканской клинической психиатрической больницы Анна Красильникова считает, что этого срока мало. По ее мнению, человеку на формирование привычки нужны один-два месяца.

«Должно выработаться определенное правило. Очень сильно успех зависит от дисциплинированности человека, его внутренних ресурсов, от того, насколько он готов постоянно следовать новому правилу, внедрять в свою жизнь какую-то привычку. И самое важное тут, я думаю, мотивация. Если есть цель, ради чего он это делает, и она не размытая, а четкая, тогда будет проще и быстрее сформировать привычку», – отметила психолог.

А вот избавиться от привычки сложнее, чем ее выработать.

«Если у человека, например, в течение 20 лет была какая-то вредная привычка, то, конечно, ему даже одного-двух месяцев может не хватить для того, чтобы перестроиться», – добавила Анна Красильникова.

В свою очередь для формирования зависимости, по словам медицинского психолога, конкретных сроков нет.

«Нет определенного времени, есть факторы, которые влияют на формирование зависимости. Это уровень духовного развития, это, безусловно, наследственность, генетическая предрасположенность, окружение самого человека, его хобби, занятость, наличие интереса к жизни, получает ли он удовольствие от жизни. Все это влияет на процесс формирования зависимости», – объяснила медицинский психолог РКНД.

Так, химическая зависимость от наркотиков может сформироваться уже после первого употребления. Психолог подчеркнула, что в любом случае зависимость появляется внезапно. А избавиться от нее самому – невозможно.

Анна Красильникова: «Очень часто в общности людей есть какие-то привычки, ритуалы, традиции, ребенок их впитывает» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Привычки и зависимости передаются по наследству?

По словам Анны Красильниковой, у человека есть свой тип нервной системы. Если тип слабый, то человек будет больше вовлекаться в какие-то нехорошие привычки – грызть ногти, качаться все время на стуле.

Важно и окружение, в особенности родители. Зачастую если в семье есть какая-то привычка, ребенок ее бессознательно скопирует.

«Очень часто в общности людей есть какие-то привычки, ритуалы, традиции, ребенок их впитывает. Мне нравится ассоциация с ходьбой: ребенок не умел ходить, и когда он учится, все его движения были такие неловкие, еще не устоявшиеся, а потом ходьба автоматизируется. Мы, когда идем куда-то, не думаем, как поставить ногу. Точно так же с привычкой», – рассказала психолог РКПБ.

С зависимостью ситуация немного другая – стопроцентной гарантии, что пристрастие к алкоголю или наркотикам передается по наследству, нет. Однако есть генетическая предрасположенность.

«Вероятность того, что ребенок, который воспитывался в семье алкоголиков или где присутствовала наркомания, будет зависимым, выше, чем у того, кто воспитывался в другой среде. Но это не показатель того, что он точно будет такой. А вредные привычки действительно передаются, исходя из паттерного поведения родителей, то есть мы копируем поведение родителей», – добавила Надежда Ахмадуллина.

Привычка будет последствием каких-то нервных переживаний, ведь это реакция на какой-то стресс, с которым человек не справляется Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как избавиться от привычки?

Привычка – это то, на что можно повлиять. Человек своим контролем может изменить свое поведение. Постоянно повторяющиеся действия, как правило, быстро приносят удовольствие, разряжают. Человек был напряжен, поковырял что-нибудь, покачался на кресле, ему будто становится легче.

«Чтобы изменить привычку, нужно понять для чего. Например, человек грызет ногти. Надо подумать – в каких ситуациях? Может, он переживает, и это такая автоматическая реакция на переживание и она его успокаивает. Нужно идти от того, откуда у нее истоки», – объяснила медицинский психолог психиатрической больницы.

Так, привычка будет последствием каких-то нервных переживаний, ведь это реакция на какой-то стресс, с которым человек не справляется. По словам специалиста, человек настолько не справляется, что даже внешне видно, что он волнуется.

«В этом случае, если человек поработает с этой привычкой, изменит ее, но не повлияет на корень проблемы, он перестанет трясти ногой, но будет ковырять ногти, например. У него одна привычка все равно заменится на другую, пока проблема не будет решена», – объяснила она.

Однако существует риск, что привычка, пущенная на самотек, может стать симптомом какого-либо психиатрического заболевания.

Анна Красильникова привела пример ее пациента. Человек был убежден, что сидение в позе лотоса имеет на него медитативное воздействие. И проводил дома в этом положении часы, его родные отмечали, что он постоянно садится именно так. Это превратилось в манию – его лечением занимались психиатры.

Чаще всего пациенты попадают в наркодиспансер в тяжелом состоянии в острое отделение, там снимают интоксикацию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«От зависимости не вылечиться, можно войти в длительную ремиссию»

Избавиться от зависимости могут помочь в наркодиспансере, самостоятельно справиться чаще всего невозможно.

«Зависимость можно лечить, если человек осознает, что он болен. Первый шаг – это осознание своей болезни. И второй момент – понимание, что нужна помощь, что в одиночку человек не справится», – отметила психолог РКНД.

Чаще всего пациенты попадают в наркодиспансер в тяжелом состоянии в острое отделение, там снимают интоксикацию. Или, по словам Надежды Ахмадуллиной, помогают человеку «задышать». Там он приходит в норму, ему становится физически легче. Далее второй этап – это реабилитация, в это время идет работа с психологом, проходят групповые и индивидуальные занятия. Следующий этап подразумевает лечебную программу, благодаря которой человек поддерживает свою трезвость.

«Если мы говорим про зависимость, эта болезнь не вылечивается, но можно находиться в долгой ремиссии. И наши пациенты поддерживают свою ремиссию, это полное воздержание от психоактивных веществ», – объяснила психолог.

Специалисты клиник подчеркнули, что, конечно, лучше изначально воспитывать в себе полезные привычки: гулять на свежем воздухе, завтракать, чистить зубы и другие. Их выполнения так же будет приносить удовольствие, но не будут негативно влиять на здоровье, а напротив, будут его улучшать.