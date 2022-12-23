Историк: Когда Раис Татарстана приедет в Каир, Тегеран, Эр-Рияд, там все поймут правильно

Термин «раис» прекрасно отражает историческую миссию татар в России: быть посредниками в исламском мире. Таким мнением с «Татар-информом» поделился казанский историк и публицист Марк Шишкин.

«Да, в России это пока звучит несколько экзотично, но когда Раис Татарстана приедет в Каир, Тегеран и Эр-Рияд, там всё поймут правильно. Термин «раис» отражает внутрироссийский политический тренд на дистанцирование от Запада и построение многополярного мира. И ещё, очень важно, что с этим термином республике удалось избежать фольклоризации важнейшей государственной должности. Татарстан не стал выбирать между безликим «главой» и неким «туземным» наименованием, а предложил свой, довольно солидный, вариант», – считает собеседник издания.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан». Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают сегодня на 39-м заседании парламента республики.