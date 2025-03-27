«Когда Радулов не играет, то в раздевалке становится очень тихо». Березкин об Александре

Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин высказался о качества форварда «железнодорожников» Александра Радулова.

По его словам, Радулов ненавидит проигрывать и придает команде энергетику.

«Радулов принес большую пользу за счет энергичности. Он ненавидит проигрывать. Не только в хоккее: на тренировках, в плейстейшн, в мяч он хочет побеждать», – сказал Березкин.

Также Максим рассказал, как Александр влияет на раздевалку.

«Он чувствует, когда команда потратила много эмоций. Может сказать в раздевалке, чтобы мы лишний раз не разговаривали, не тратили эмоции. Когда видит, что эмоций нет, Радулов начинает их добавлять. Может кого-то раззадорить, расшевелить, разозлить. Это добавляет огня и страсти», – объяснил нападающий.

Березкин подытожил, указав, что вне льда Александр не замолкает.

«Вне льда он не замолкает. Когда Радулов не играет, то в раздевалке становится очень тихо. Даже уже не по себе. Он всегда может над кем-то пошутить. Очень классно, что у нас есть такой человек в команде», – передает слова Максима Березкина пресс-служба КХЛ.

Напомним, Радулов выступает за «Локомотив» с лета минувшего года. Он отыграл 60 матчей, где забросил 18 шайб и отдал 16 передач.

В ярославский клуб Александр перешел из «Ак Барса», за который он выступал с 2022 года. С казанцами он доходил до финала Кубка Гагарина в сезоне 2022/23.