«Когда пришла повестка, не растерялся»: Родители бойца СВО из РТ рассказали о сыне

Родители участника СВО из Апастовского района Руслана Хасанова рассказали о своем сыне и о том, как изменилась их жизнь после сентября 2022 года, сообщает газета «Звезда».

«Наша семья пережила много потерь, горестей. Мой брат Ильдар погиб на войне в Чечне. Теперь мы живем, переживая за сына. Ведь человек живет надеждой», – рассказывает Равия Хасанова.

Ее сын, Руслан, сегодня участвует в военной операции в Луганской области. Его мобилизовали в сентябре прошлого года. Еще два месяца назад он приезжал домой в краткосрочный отпуск.

Руслан вырос в очень порядочной, трудолюбивой семье. Отличается кротким нравом, скромностью. В его воспитании большую роль сыграл дедушка. Он многому научился у него.

Фото: Газета «Звезда»

После окончания школы Руслан освоил профессию повара в Апастовском ремесленном училище. Там же работал поваром.

«Когда пришла повестка, я не растерялся. Если мы будем едины – победа придет быстрее. Служу вместе с моими земляками. Несмотря на то, что дома хорошо, сердце рвется к ним. Ведь им тоже хочется вернуться на родину. Надо сменять друг друга в строю», – говорит он сам.

Мама Руслана сообщила, что после отъезда, от сына долго не было вестей.

«Мы очень переживали, беспокоились, в голове были разные мысли. Затем сын начал входить на связь, звонил, как только появлялась возможность», – говорит она, не сдерживая слез.

Фото: Газета «Звезда»

Равия Хасанова рассказала, что сначала пришла повестка младшему сыну Булату. Он проходил военные учения в танковом училище в Казани, а позже в «Казань-Экспо». Но из-за внезапной болезни не был мобилизован.

Средний сын Алмаз работает шофером в районной администрации. Он с группой односельчан участвовал в доставке гуманитарной помощи в зону боевых действий. Там ему посчастливилось увидеться с братом.

«Пришлось ездить с доставкой груза три раза. В первый раз брата не увидел. Во второй раз мы увиделись, обнялись, с удовольствием поговорили, сфотографировались на память. Я привез гостинцы, радовался, что брат жив и здоров. Ездили и в Херсон», – говорит он.

По словам близких, Руслан – мужчина, который болеет за семью, за родителей. На 90-летие бабушки Амины, Руслан подарил ей торт и букет цветов. В свою очередь бабушка каждую молитву посвящает тому, чтобы внук вернулся живым и здоровым.

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Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.