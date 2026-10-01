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Общество 1 октября 2026 07:00

Когда полис ОСАГО можно не оформлять в Татарстане

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Когда полис ОСАГО можно не оформлять в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) обычно необходим водителям при эксплуатации автомобиля. Однако законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда оформлять такую страховку не требуется. В каких случаях жители Татарстана могут обойтись без полиса ОСАГО – в материале «Татар-информа».

Обязательное страхование не распространяется на транспортные средства, которые:

– не способны развивать скорость свыше 20 км/ч;

– не подлежат постановке на учет в Госавтоинспекции;

– находятся в собственности Вооруженных сил Российской Федерации;

– зарегистрированы за рубежом и имеют страховку, действующую в рамках международных страховых систем;

– относятся к легковым прицепам;

– не оснащены колесами традиционного типа.

#осаго #страхование #автомобили #автомобиль #полезная информация
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