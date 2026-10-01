Когда полис ОСАГО можно не оформлять в Татарстане
Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) обычно необходим водителям при эксплуатации автомобиля. Однако законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда оформлять такую страховку не требуется. В каких случаях жители Татарстана могут обойтись без полиса ОСАГО – в материале «Татар-информа».
Обязательное страхование не распространяется на транспортные средства, которые:
– не способны развивать скорость свыше 20 км/ч;
– не подлежат постановке на учет в Госавтоинспекции;
– находятся в собственности Вооруженных сил Российской Федерации;
– зарегистрированы за рубежом и имеют страховку, действующую в рамках международных страховых систем;
– относятся к легковым прицепам;
– не оснащены колесами традиционного типа.