Когда полис ОСАГО можно не оформлять в Татарстане

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Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) обычно необходим водителям при эксплуатации автомобиля. Однако законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда оформлять такую страховку не требуется. В каких случаях жители Татарстана могут обойтись без полиса ОСАГО – в материале «Татар-информа».

Обязательное страхование не распространяется на транспортные средства, которые:

– не способны развивать скорость свыше 20 км/ч;

– не подлежат постановке на учет в Госавтоинспекции;

– находятся в собственности Вооруженных сил Российской Федерации;

– зарегистрированы за рубежом и имеют страховку, действующую в рамках международных страховых систем;

– относятся к легковым прицепам;

– не оснащены колесами традиционного типа.