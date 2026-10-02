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Общество 2 октября 2026 07:00

Когда пенсионеры могут получать пособие по безработице в Татарстане

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Когда пенсионеры могут получать пособие по безработице в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работающий пенсионер, как и другой работник, может потерять работу. Но может ли он зарегистрироваться в качестве безработного и рассчитывать на соответствующую выплату — в материале «Татар-информа».

Граждане, которым назначена пенсия по старости или за выслугу лет, не могут получить официальный статус безработного. При этом они вправе обратиться в службу занятости населения, чтобы подобрать подходящие вакансии и найти новое место работы. Однако рассчитывать на пособие по безработице в общем случае такие пенсионеры не могут.

Особые правила действуют при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников либо ликвидацией организации. Если пенсионер зарегистрируется в центре занятости населения не позднее 14 дней с даты увольнения, ему могут назначить выплату в размере среднего заработка по последнему месту работы.

Получать такие выплаты пенсионер сможет на протяжении трех месяцев.

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