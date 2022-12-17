«Когда мы идем – рак отступает»: казанцы прошли маршем по парку Урицкого

В казанском парке Урицкого прошел марш «Зажги ночь», который посвятили борьбе с онкологией. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе организаторов акции – межрегиональной автономной некоммерческой организации «Мы вместе – Без бергэ».

Фото: Пресс-служба «Мы вместе – Без бергэ»

Цель акции – напомнить, что никто не застрахован от онкологии, но каждый может быть предупрежден.

В марше приняли участие порядка ста казанцев. Им всем раздавали стеклянные фонарики. Белые фонарики были в руках у тех, кто сейчас проходит лечение от рака или находится в стадии ремиссии. Желтые – у тех, кто потерял родных и близких из-за онкологии, красные фонарики несли те, кто помогает бороться с онкозаболеваниями – это врачи, волонтеры, психологи.

«Мы прошли маршем, ведь девиз акции: „Когда мы идем – рак отступает“. Участники нашей организации рассказали свои истории о том, как сами живут с этим диагнозом и что рак – это не приговор», – отметили в некоммерческой организации.

Организаторы провели благотворительную ярмарку изделий, сделанных руками людей, борющихся с онкологией.