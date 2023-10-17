«Когда мы едины, мы непобедимы»: Агрыз присоединился к марафону «ВСЕ СВОИ»

Агрызский район Татарстана присоединился к патриотической акции и 12-часовому марафону «ВСЕ СВОИ». Неравнодушные горожане, жители и гости района пришли на Центральную площадь к районному Дому культуры, чтобы поддержать марафон.

По информации пресс-службы муниципального образования, желающие заключить контракт на военную службу смогут получить консультацию от представителей военкомата и социальных служб. Также здесь организована раздача буклетов и листовок с информацией о контрактной службе в рядах ВС РФ, о премиях, льготах и выплатах.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Как сообщил военный комиссар Агрызского района Ильгиз Галеев, для участия в специальной военной операции призваны 160 местных жителей, из них 118 мобилизованных, а остальные военнослужащие – контрактники, в том числе служат в батальонах «Алга», «Тимер» и «Центр».

Агрызцы заключают контракты на военную службу в зоне СВО, несколько человек проходят отборочные мероприятия. Работа в этом направлении ведется ежедневно. Желающие пойти служить по контракту могут в первую очередь обратиться в районный военкомат.

Руководитель городского исполкома Рафаэль Ниязов отметил, что организовано более 15 встреч с военнослужащими, находящимися в краткосрочных отпусках, а также 7 мероприятий с семьями участников СВО.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Неоднократно отправлялись гуманитарные грузы в зону СВО. Дважды администрация Агрызского района лично посещала бойцов в зоне СВО. Еще одна поездка с участием главы района Ленара Нургаянова запланирована на ноябрь текущего года.

«Сегодня власть и народ едины, а потому мы не можем проиграть. Наши ребята чувствуют, что их служба очень важна. Спасибо всем за поддержку бойцов. Мы должны воспитывать нашу молодежь патриотами, прививать любовь к своей Родине. Её нужно защищать. Это первостепенная задача любого человека. Когда мы едины, мы непобедимы», — сказал Ниязов.

Фото: Ляйсира Зигангараева

Руководитель также напомнил, что в Агрызском районе работают две комиссии по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Уже 200 обращений и вопросов отработаны положительно. Обращения принимаются по телефонам 8 (85551) 2-20-42 и 2-23-45.

Семьи бойцов могут получить все виды поддержки — от бытовой до юридической и психологической. Все вопросы и обращения рассматриваются в индивидуальном порядке.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Фото: Ляйсира Зигангараева