Когда можно получить дополнительные выплаты на работе - ответ юриста

Работник может рассчитывать не только на заработную плату, но и на дополнительные выплаты от работодателя, причем часть из них предусмотрена законом, а часть обычно закрепляется в коллективных договорах и локальных актах компании. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, такие выплаты делятся на компенсационные и социальные. К компенсационным выплатам относятся суммы, связанные с условиями труда: доплаты за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, за совмещение должностей или расширение зон обслуживания, использование личного имущества в интересах работодателя, а также командировочные расходы. Отдельный случай – выходное пособие при сокращении штата или ликвидации организации. Компенсация может быть предусмотрена и при увольнении по соглашению сторон.

Социальные выплаты направлены на поддержку работника в значимые периоды жизни. Работодатель вправе оказать материальную помощь при рождении ребенка, свадьбе, юбилее или выходе на пенсию.

Кроме того, поддержка возможна и в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, наводнение или в иной трудной жизненной ситуации. Отдельные гарантии предусмотрены законом для семьи сотрудника.

«В случае его смерти близкие могут получить материальную помощь, а также окончательный расчет, включающий заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск», – добавил юрист.