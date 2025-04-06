Когда любовь – уже болезнь: психологи о созависимых отношениях и их причинах

«Я живу ради своего любимого», – типичная фраза созависимого человека. Что такое созависимость с психологической точки зрения? Кто склонен к выстраиванию таких отношений и как из них выйти? Можно ли после таких отношений построить здоровые? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили психолог и психиатр.





Психологически здоровые отношения – это когда два человека объединяются, но между ними есть личное пространство

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все фильмы и песни о большой любви – пример созависимости»

Созависимые отношения – это те отношения, когда один человек во главу своего существования ставит не свою жизнь, а жизнь другого человека.

«Мне настолько страшно проживать свою жизнь, сталкиваться с самим собой, что я лучше посвящу свою жизнь другому человеку. Казалось бы, посвятить жизнь другому – это героизм, это классно, но это все происходит в одностороннем порядке. И тот, кому посвящают жизнь без его ведома, может этого не хотеть. Мало того, он спасибо за это не скажет», – объяснила «Татар-информу» заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева.

Психолог РКНД добавила, что психологически здоровые отношения – это когда два человека объединяются, но между ними есть личное пространство. Их можно описать так: «Мне хорошо и одному, но когда я в отношениях, моя жизнь становится еще лучше».

Существует эмоциональная и материальная зависимость. Они нередко дополняют друг друга.

«Все песни, фильмы, где большая любовь, где люди растворяются друг в друге, жить друг без друга не могут, описывают красивую картинку созависимости», – добавила психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, ассистент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медакадемии Оксана Захарова.

Лилия Зайцева рассказала, что склонность к созависимости в близких отношениях формируется еще в детстве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему человек впадает в созависимость?

Психиатр объяснила, что созависимость появляется, если человек в раннем детстве не получил достаточно поддержки от родителей: внимания, заботы, любви. Во взрослом возрасте он будет стараться компенсировать эти моменты через партнерские отношения.

Ощущения заботы, внимания были в дефиците в базовых детско-родительских отношений, и эту дыру, пустоту ему хочется заполнить. А сделать это представляется возможным через другого человека.

Человек зацикливается на партнере, становится зависимым от эмоций, которые любимый транслирует. Перенимая чувства, партнер сливается с состоянием другого.

Лилия Зайцева вторит: склонность к созависимости в близких отношениях формируется еще в детстве. Если семья была дисфункциональная и ребенок в ней привык адаптироваться, если было насилие – неважно, физическое или эмоциональное, если родители не уделяли малышу время, и ребенок научился самостоятельно решать эти возникшие ситуации – в психологическом плане выживать, – то у такого человека либо небольшой опыт выстраивания здоровых отношений, либо его нет вообще. Партнеров он будет находить таких же – подходящих под травмы.

«Девочка или мальчик, которые склонны к созависимости, из десяти психологически здоровых партнеров выберут одиннадцатого, который склонен к нездоровым отношениям. Это такие психологические пазлы, которые на уровне разума объяснить очень сложно. Но здесь некий психологический дефицит точно присутствует. Не может быть случайностью: жил прекрасно, а в 25 лет влюбился и страдаю, – так не бывает. Наш выбор – это результат психологических закономерностей», – подчеркнула Лилия Зайцева.

Если человек не умеет выражать свои чувства, выстраивать личные границы, если он не знает про себя ничего, то шанс войти в здоровые отношения близится к нулю.

Психолог добавила, что человека, склонного к созависимости, могут не привлекать здоровые отношения, ему в них становится скучно. Если партнер стабильный, созависимый начинает сам провоцировать те самые эмоциональные качели, либо выходит из отношений. Причем это происходит неосознанно.

«Девочка или мальчик, которые склонны к созависимости, из десяти психологически здоровых партнеров выберут одиннадцатого, который склонен к нездоровым отношениям» Фото: © «Татар-информ»

Влюбленность и созависимость: в чем разница?

Влюбленность – это стадия отношений, когда люди растворяются друг в друге, происходит слияние. У влюбленных нет «я» и «ты», а есть «мы», тогда же зашкаливает эйфория. Но Оксана Захарова подчеркнула, что в здоровых отношениях эта стадия имеет свой конец, очарование проходит, и происходит столкновение с той самой разностью партнера, и дальше вы уже договариваетесь.

«А в созависимости история растворения продолжается. Там может не быть этой влюбленности, привязанности, а движет человеком страх остаться в одиночестве, боязнь, что отношения разрушатся. И человек готов выносить все, что ему не нравится, лишь бы оставаться дальше в отношениях», – объяснила специалист Республиканской психиатрической больницы.

По ее словам, здоровые отношения начинаются так: «Человек знакомится с кем-то, когда ему становится интересен другой человек. Двое проводят больше времени вместе, оценивают, насколько им комфортно друг с другом. Происходит постепенное приближение. Людям хорошо, они начинают договариваться, обсуждать что-то. Если конфронтации происходят, то им удается найти общий язык. Все люди разные, они встречаются этой разностью, и возникает конфликт. Нужно время, чтобы понять, могут люди договариваться или нет. Так формируется привязанность».

А люди со склонностью к созависимости пропускают стадию притирки. Они сразу вступают в отношения, ведь человек им кажется эмоционально близким, потому что он начинает давать то, чего так не хватало от родителей. Он бросается сразу в омут с головой. Такие отношения развиваются довольно быстро, в них много ожиданий, эмоций, категоричности.

А партнер может этого всего не хотеть. Тогда склонный к созависимости начинает кататься на эмоциональных качелях: в отношениях становится плохо, но и без этого человека ему невыносимо. Партнерские отношения – это равная история. А когда один из участников созависим, у второго появляется власть. Партнер, у которого больше власти, начинает опять же устраивать эмоциональные качели.

У созависимого человека пропадают свои интересы, превыше всего он ставит интересы партнера. Но если такой человек видит, что его любимый чего-то не хочет или у него по-другому это устроено, то ему становится больно и боязно потерять эти отношения – в этом случае он соглашается на то, чего хочется любимому.

Оксана Захарова: «Человек готов выносить все, что ему не нравится, лишь бы оставаться дальше в отношениях» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путь к созависимости – страх одиночества и нелюбовь к себе

Психиатр назвала признаки того, что человек находится в созависимости:

Нелюбовь к себе. Такой человек иногда даже не знает, какая у него любимая еда. Психотерапия направлена на то, чтобы узнавать себя, понимать, что нравится, уметь считывать чувства.

Искаженное представление о себе и партнере. Партнером очаровываются, а себя не принимают и недооценивают.

Не выбирает себя. Человек живет желаниями своего любимого человека.

Отсутствие контакта с собственными чувствами. Зато чувства партнера он будет считывать на раз.

По словам Зайцевой, самый главный признак того, что человек находится в созависимых отношениях, – это неудовлетворение отношениями, такие отношения, в которых плохо. Если человек говорит: «Я без тебя не могу», – это уже созависимость. Такая ситуация, когда без партнера жизнь становится неинтересной, а когда он рядом, то жизнь играет красками. У людей в созависимости яркость оттенков жизни зависит только от партнера.

Болезнь нынешней молодежи – это инфантилизм. У многих работает фантазийное мышление, что все проблемы рассосутся сами собой Фото: © «Татар-информ»

Как выйти из созависимых отношений?

Психолог Лилия Зайцева уверена, что болезнь нынешней молодежи – это инфантилизм. По словам специалиста, у многих работает фантазийное мышление, что все проблемы рассосутся сами собой. Они почитают умные книжки, пройдут психологические курсы и будут жить долго и счастливо. Но здоровые зрелые отношения – это когда два человека понимают, что у любимого есть и плюсы, и минусы. Они это принимают и не собираются исправлять, перевоспитывать.

Сегодня чаще всего, объясняет психолог, молодые люди не хотят договариваться – напрягаться и что-то налаживать. Им гораздо проще разойтись и начать стоить новые отношения. Но беда в том, что без проработки – без личной терапии – сценарий повторится, и от раза к разу будет только хуже.

«Вдумайтесь: если я не умею контактировать сама с собой, если я не знаю и не понимаю своих собственных потребностей, если я бегу от собственных страхов, о каком принятии другого человека может идти речь? А таких людей в отношениях двое. Два человека, которые живут своими фантазиями, представлениями, галлюцинациями об окружающем мире, встречаются, создают общую галлюцинацию. Здоровое “мы” может состоять только из здорового “я” и здорового “ты”, но это на ровном месте не появляется. Двое людей должны быть заинтересованы в отношениях. Они должны уметь балансировать, слушать и слышать друг друга», – отметила она.

Специалист посоветовала тем, кто осознал, что находится в созависимых отношениях, идти к психологу.

Если человек вышел из созависимых отношений нормально, то у него может возникнуть страх вступать в следующие отношения, страх привязываться. Но при условии работы над собой все может сложиться хорошо.

Самый главный признак того, что человек находится в созависимых отношениях, – это неудовлетворение отношениями, такие отношения, в которых плохо Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему не уходят от супругов – алкоголиков и наркоманов?

Раньше термин «созависимый» применяли по отношениям к тем, кто живет с алкоголиком или наркоманом. По словам Лилии Зайцевой, любая зависимость, будь то алкогольная или наркотическая, появляется в семье, если возникает ситуация психологического неблагополучия.

«Мировая статистика говорит: каким бы успешным ни было лечение от зависимости, если семья в процессе лечения не участвует, то в 70% случаев происходят срывы. Именно из-за некорректного поведения семьи. Потому что любая зависимость – это явление семейное. Не бывает такого, что семья идеальная, а там, как какой-то дефект, брак системы, вдруг появляется алкоголик или наркоман», – объяснила клинический психолог.

У зависимого человека все понятно: проблемы с законом, здоровьем, семьей, работой из-за зависимости. А у созависимого, на первый взгляд, проблем нет, но при детальном анализе выходят психосоматические заболевания, перекосы в эмоциональном состоянии.

«Созависимость – это явление очень серьезное. И лечение родственников начинается с того момента, как их родной человек поступил на лечение от зависимости. Его близким мы очень рекомендуем посещать наркодиспансер – это и индивидуальная работа с психологом, групповые занятия, лекции, посещение групп взаимопомощи. Любой человек, который живет с активно употребляющим алко- или наркозависимым больше шести месяцев, стопроцентно нуждается в психотерапии. Ведь тот уровень эмоционального напряжения, стресса, в котором находится человек, очень высок. И чем активнее развивается зависимость, тем активнее прогрессирует созависимость», – отметила психолог.

Терапия созависимых заключается в том, чтобы научить человека замечать, определять, озвучивать свои чувства и потом учиться совладать с ними.

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