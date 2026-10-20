Когда грозит ответственность за написание негативного отзыва

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Публикация отрицательных отзывов о товарах и услугах в интернете может обернуться судебным разбирательством. Об этом рассказал юрист Александр Манько. В качестве примера он привёл дело 2024 года, в котором пациент стоматологии не смог подтвердить свои претензии к медицинскому учреждению результатами экспертизы.

«В 2024 году стоматология подала в суд на автора отзыва, который назвал врачей калеками и обвинил в удалении не того зуба. Суд встал на сторону клиники. Автор не смог подтвердить обвинение медицинской экспертизой. Решение суда – удалить отзыв, опубликовать опровержение и выплатить 150 000 рублей за вред деловой репутации», — сказал Манько в беседе с «Абзацем».

По словам Манько, при написании отзывов важно различать личное впечатление и утверждения о конкретных фактах. Например, посетитель ресторана вправе выразить недовольство медленным обслуживанием, поскольку такая оценка носит субъективный характер. Однако обвинения в использовании испорченных или несвежих продуктов могут повлечь последствия, если проверка не подтвердит подобные заявления.

Юрист также отметил, что конфликт из-за опубликованного отзыва не всегда требует длительного разбирательства. В некоторых случаях урегулировать ситуацию можно, удалив спорную публикацию.