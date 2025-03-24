«Когда дроны полетели на Москву, понял, что и в Казань прилетят»: как учитель ушел на СВО

Раиль Миннуллин работал в школе – с большим энтузиазмом учил детей химии. Но однажды он решил оставить свое любимое занятие и отправился на фронт, а там свои познания в науке он применил для защиты Родины. Свою историю он рассказал «Татар-информу».





Раилю Миннуллину 54 года. Он кандидат химических наук, поэтому боевые товарищи дали ему позывной Доцент

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он для них не просто учитель, а настоящий наставник, старший друг, которым они гордятся»

Раилю Миннуллину 54 года. Он кандидат химических наук, поэтому боевые товарищи дали ему позывной Доцент.

С 2018 года он работал учителем химии и географии в Военно-патриотическом образовательном центре-школе № 67 имени А. И. Чехова. Там мы с ним и познакомились – журналистов пригласили в учебное заведение в день проведения «Зарницы 2.0».

Пока ребята демонстрировали свои навыки и знания, в стороне скромно стоял мужчина с тростью – это и был Раиль Миннуллин. Тогда он приехал в отпуск и пришел навестить детей.

Школьники встретили его с большим воодушевлением. Было видно – он для них не просто учитель, а настоящий наставник, старший друг, которым они очень гордятся.

Когда Раиль Миннуллин объявил в школе, что уходит на фронт, эта новость стала для детей потрясением. Они писали ему письма, поддерживали всеми силами. Школьники признаются, что очень ждут, когда он вернется в школу не просто в гости, а продолжит учить их химии – таких учителей, которые с большим энтузиазмом погружают детей в учебный процесс, сегодня, увы, немного.

Раиль Миннуллин с 2018 года работал учителем химии и географии в Военно-патриотическом образовательном центре-школе № 67 им. Чехова Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Классе в шестом я случайно забрел в кабинет химии, оказалось – судьба»

Раиль рассказал, что его супруга тоже химик – она заведует кафедрой в Химическом институте имени Бутлерова КФУ. Вместе они воспитали трех дочерей и сына.

«Сын учится в Поволжской академии спорта, сейчас проходит практику в этой же школе. Старшая дочь живет в Челябинске, родила нам внука, работает стилистом. Вторая в Екатеринбурге работает тренером, когда-то получила титул чемпиона Европы среди юниоров по фехтованию, в США два года подряд бронзу получала. Младшая живет в Подмосковье, где поступила в училище олимпийского резерва», – рассказал Раиль Радикович.

В юности он и сам занимался спортом, но внезапно для самого себя увлекся химией – в науку погрузился с головой.

«Примерно классе в шестом я случайно забрел в кабинет химии, тогда нам этот предмет еще не преподавали. Я увидел, как учительница проводит опыты. Мне это дело понравилось – все лето я изучал учебник химии. После школы окончил химико-технологический техникум, потом педагогический университет, потом работал на кафедре химобразования. А с 2002 года ушел работать в школы – со школьниками мне было интереснее. Там задача – заинтересовать ребенка, не отбить у ребенка желание учиться. Если ты его заинтересуешь, он будет учиться. В университете совершенно другая задача – дать больше информации, углубить их знания. Вот так моим приоритетом стала занимательная химия», – рассказывает Раиль.

«Со школьниками мне было интереснее. Там задача – заинтересовать ребенка, не отбить у ребенка желание учиться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно учить детей по старым учебникам, только вычеркнуть везде слово ‘’КПСС’’ – остальное можно оставить»

Помимо химии Раиль вел еще и географию. На уроках он старается объяснить детям, зачем им эти предметы, приводит жизненные примеры, чтобы они понимали, как эти знания применять в будущем. Тем, кто не хочет учиться, ставит условие – переписываешь лекцию красивым почерком и получаешь тройку. Через несколько уроков и такие начинают вникать и отвечать на уроке, уверяет учитель. В школе, в которой он работает, уклон на военную тематику.

«Мне больше нравится понятие “идеологическое воспитание”. Сейчас у нас идет патриотическое воспитание по американскому принципу – исполнение гимна, поднятие флага. Я считаю, что идеологическое воспитание – это то, что идет с детского сада. Нужно взять старые учебники и по ним учить наших детей, только нужно будет вычеркнуть везде слово ‘’КПСС’’ – остальное можно оставить», – смеется он.

На СВО учитель решил уйти, когда первый дрон прилетел в Московский Кремль.

«Я подумал, если туда прилетело, то в Казань тем более прилетит. Летом 2023-го я взял отпуск в школе без содержания и подписал контракт. Жене сообщил за три дня до отъезда. Расстроилась, естественно. Отговаривали все», – вспоминает он.

«Мелких дронов-камикадзе очень большое количество. Подбить в принципе их не так сложно» Фото предоставлено Раилем Миннуллиным

«В основном охотились за дронами, поначалу их было существенно меньше»

Сначала Раиля отправили в мотострелковые войска, но когда в части посмотрели личное дело и увидели, что он кандидат химических наук, решили направить в войска радиационной, химической и биологической защиты.

«Это самый малочисленный род войск. Сначала был рядовым, через полгода присвоили звание командира взвода. Периодически выполняю обязанности начальника службы полка», – поделился он.

Все время службы он провел под Кременной. Говорит, что самым сложным было добраться из учебной части «за ленточку».

«Сначала мы ехали на грузовиках, потом эшелоном, потом эшелоны разгружали, пришлось попотеть как следует», – рассказывает Доцент.

Первый бой, признается боец, его особенно не впечатлил.

«Моей задачей было ждать технику с огнеметами, ни на что другое я не отвлекался. В это время шел небольшой контактный бой. Ну а в основном охотились за дронами, поначалу их было существенно меньше. С конца декабря 2023 года их количество начало расти, а потом их вообще стало немерено. Мелких дронов-камикадзе очень большое количество. Подбить в принципе их не так сложно – два-три человека с автоматами могут справиться, а если есть дробовик, можно и с одного выстрела сбить. Главное, чтобы они по очереди летели», – говорит он.

«Работа у бойца секретная, поэтому рассказывает о ней без подробностей» Фото предоставлено Раилем Миннуллиным

«Браться за такую работу не страшно, а понимать, что в любой момент может рвануть, непросто»

Раиль купил себе «буханку» для выполнения боевых задач. Говорит, что техника на передовой – расходный материал.

«Это уже четвертая машина. Всегда стараешься сохранить технику, но в первую очередь думаешь о своей жизни. Если есть возможность увернуться – уворачиваешься: ты с собой боекомплект везешь, хотелось бы его сохранить», – отмечает он.

Противник то и дело применяет западные снаряды, содержащие различные химические вещества.

«Наша задача – обеспечить личный состав средствами химзащиты, объяснить им методы противодействия и чем обработать ранение», – рассказывает он о своей службе.

Работа у бойца секретная, поэтому рассказывает о ней без подробностей. Был и момент, когда стало особенно страшно. Это случилось в январе – тогда в тылу упал дрон-камикадзе.

«Его запустили ДРГшники, кошмарили мирное население. Снаряд, который был на нем закреплен, не разорвался, и мы отправились его разминировать, пришлось повозиться. Сначала было предложение просто подорвать его, но мы решили вычислить диверсионную группу, пришлось оставить дрон в целости и сохранности. Когда понимаешь, с чем имеешь дело, и имеешь базовое техническое образование, то не страшно за такое браться. Браться не страшно, а вот понимать, что в любой момент может произойти взрыв, задача не из простых. Я на это час потратил. Бывает, получается быстрее такую работу выполнить, не знаешь, какие сюрпризы тебя там ждут, враг ведь может и двойную, и тройную систему подрывов настроить. Ну ничего, разобрался. Боеприпас потом отдельно уничтожил. Дрон отдал компетентным органам. Через сутки ДРГ задержали», – вспоминает Раиль Миннуллин.

Доцент рассказал, что он не единственный учитель в их школе, кто ушел на СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Четверо моих бывших учеников участвуют в СВО – горжусь ими»

На передовой он получил ранение, поэтому сейчас ходит с тросточкой. Как именно это произошло, Раиль рассказывать не стал. Случилось это еще в прошлом апреле, пролежал в госпитале.

«Врачи сказали, что починить меня уже не смогут, но я могу продолжать службу. Мне есть чем заняться, главное – не бегать. У меня больше интеллектуальный труд и немного работа руками, поэтому травма мне не мешает», – рассказывает Доцент.

На вопрос, в чем разница между нашими солдатами и ВСУ и что такое патриотизм, Раиль ответил: «Сложный вопрос. Это твоя Родина, земля, на которой ты живешь. Если сравнивать себя с европейцами: они готовы защищать свою страну до последнего патрона, а мы – до последней капли крови».

Доцент рассказал, что он не единственный учитель в их школе, кто ушел на СВО.

«Наш офицер-воспитатель ушел одновременно со мной, его отправили под Бахмут. Там он получил серьезное ранение, после которого не смог продолжить службу. Я знаю как минимум о четверых своих бывших учениках, которые тоже участвуют в СВО. Конечно, горжусь ими», – поделился он.

Что касается планов на мирную жизнь, для Раиля все просто и понятно.

«Мечтаю вернуться на работу, снова стать дятлом с указкой», – смеется он.