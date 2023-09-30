Кофейня, киберспорт и арт-резиденция: в пгт Васильево впервые появится молодежный центр

В пгт Васильево Зеленодольского района построят молодежный центр «Берег-яр», работы стартуют в 2024 году.

Проект поддержал Раис РТ Рустам Минниханов, на создание центра выделят более 218 рублей. На данный момент во всем районе молодежный центр есть только в самом Зеленодольске.

«В населенном пункте [Васильево] на сегодняшний день вообще нет учреждений молодежной политики, несмотря на то, что там проживают 6 тыс. молодых людей от 14 до 35 лет», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он добавил, что перед разработкой проекта молодежного центра были проведены общественные слушания с местными жителями относительно будущего наполнения объекта. Так, в молодежном центре будут работать мастерские по пяти направлениям, профессиональный медиацентр и звукозаписывающая студия, караоке-зал и уютная кофейня, комната психологической помощи, танцевальный и киберспортивный залы, библиотека, арт-резиденция и многофункциональный зал для проведения полезных лекций и встреч.

Рядом с молодежным центром предусмотрят места для отдыха.