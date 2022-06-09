«Бодрящая стоимость»: в кофейнях Татарстана меняют ценники из-за бразильской жары

По данным Росстата, цены на зерновой кофе в стране в апреле выросли почти на 40% в сравнении с мартом. Но в кофейнях Татарстана ценник поднялся лишь на 15-20%. Какие хитрости использует бизнес, чтобы удержать посетителей, и следует ли любителям бодрящего напитка ждать нового витка цен, выяснил «Татар-информ».

Апрельский рост цент на кофе связан со снижением предложений в странах-экспортерах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проблем с доступом к продукту нет, поскольку все страны дружественные, никаких санкций не вводили»

В Нацбанке Татарстана объяснили, что апрельский рост цен на кофе связан со снижением предложений в странах-экспортерах. «Наряду с нарушением привычных цепочек поставок это повлияло на увеличение затрат поставщиков. В результате в апреле ускорился годовой прирост цен как на кофе в организациях общественного питания (до 19,78% после 17,93%), так и на кофе в магазинах (до 20,77% после 15,11% в марте)», – отметили в банке.

Генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия подтвердил, что увеличение стоимости кофе в марте-апреле связано в первую очередь с логистическими трудностями и оплатой, а не с санкционными рисками. Он подчеркнул, что главная причина подорожания – прошлогодняя засуха в Бразилии.

«Текущая ситуация, особенно когда месяц назад изменился курс доллара, дала импульс, поэтому у многих сложилось впечатление, что рост цен в магазинах связан с этими событиями. Но это не так, прежде всего рост цен связан с увеличением стоимости кофейного зерна в прошлом году», – рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС.

Рамаз Чантурия: «Прежде всего, рост цен связан с увеличением стоимости кофейного зерна в прошлом году» Фото: скриншот видео

Кофейные зерна, которые используются для производства жареного, молотого и растворимого кофе, в Россию, по его словам, поставляются из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии – из тех стран, которые не вводили санкции.

«Проблем с доступом к самому продукту нет, поскольку все страны дружественные, никаких санкций не вводили. Продукция не пропадет из магазинов, она будет присутствовать. Таких опасений нет», – сообщил Чантурия.

Но Чантурия отметил, что по итогам года спрос на кофе может упасть на 5-7%. «Люди не будут отказываться от кофе, но в связи с ростом цен частота потребления, видимо, снизится», – подчеркнул генеральный директор ассоциации.

«Разговоров о том, что в России может возникнуть дефицит кофе, не идет»

Подорожание цен на зерновой кофе беспокоит и татарстанских предпринимателей. К примеру, основатель кофейни Coffee-teria Ильшат Салахутдинов отметил, что за год ценник на кофе вырос на 120%.

Эксперты не ожидают закрытия кофеен, но прогнозируют рост цен, потому что кофейни не будут работать в минус Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В марте-апреле был резкий скачок цен на кофе и ажиотаж. Его стоимость выросла независимо от того, что подскочил доллар. По моим наблюдениям, за год-полтора стоимость кофе выросла на 120%. После резкого мартовского роста цен они снизились. Но ценник не вернулся к той позиции, которая была в феврале. Однако от первоначальных цен он спустился на 25%», – сказал он.

По его словам, на данный момент трудностей с доставкой кофе в Россию нет. «В Россию продолжает поставляться кофе. Разговоров о том, что в России может возникнуть дефицит кофе, не идет. Я говорил со своими поставщиками, они уверяют, что логистика налажена. Работа идет. Просто ценовая политика пока непонятна. Я думаю, кофе хватит на всех. Но может поменяться цена», – сообщил он.

Аналогичное мнение выразил владелец кофейни Pеsky Альберт Айналиев. «Мы готовим кофе не только на воде, но и на овсяном молоке. Сейчас все подорожало как минимум в два раза. Из-за этого мы подняли цены на 30%. Я не думаю, что будет закрытие кофеен, но мне кажется, что цены будут расти. Потому что кофейни не будут работать в минус», – сказал он.

Галина Шарафутдинова: «Повышение цен на 15-20% на конечном потребителе особо не скажется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова добавила, что на сегодняшний день обжаренный кофе в среднем подорожал на 50%. «Что касается цен, то зерно уже подорожало на 50%. Что будет дальше, пока трудно сказать, но мы понимаем, что это не должно ударить сильно по кошельку наших гостей, поэтому думаем, что повышение цен на 15-20% на конечном потребителе особо не скажется. Главное, чтобы мы продолжали получать не только базовые сорта, но и премиальные сорта кофе», – отметила она.

«Что касается Татарстана, у нас есть пул производителей, которые хорошо обжаривают кофе»

По словам Галины Шарафутдиновой, для экономии средств местные предприниматели начали обжаривать кофе. «Мы увидели скачок цен на кофе, на логистику с начала введения специальной военной операции. Это связано с поставками из других стран. На сегодняшний день была и есть альтернатива. В России закупают зеленое зерно и обжаривают его здесь. В принципе, мы получаем кофе такого же уровня, который поступал к нам ранее», – сказала она.

Зеленый кофе, по ее данным, поставляется из Индии, Колумбии и других стран, которые не прекращали поставки в Россию. Она добавила, что ушедшие из России компании дают дополнительные возможности для местных игроков.

В основной массе заведения работали на классике, уже на обжаренном зерне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Да, ушли Италия, Финляндия, но они были в основном расфасовщиками закупленного сырья. Главная сложность может быть в логистике и финансах для закупки больших партий. Что касается Татарстана, то у нас есть пул производителей, которые хорошо обжаривают кофе. В основной массе заведения работали на классике, уже на обжаренном зерне. Предпочтением была Италия. Но я считаю, что потребность рынка наши ребята вполне смогут удовлетворить. Они делают кофе высокого и главное – стабильного качества. Для предприятий общественного питания это хорошая альтернатива импортозамещению готового обжаренного кофе», – отметила она.

Шарафутдинова уточнила, что мировые поставщики зерна не откажутся от российского рынка, поскольку страна имеет «большие объемы потребления кофе, которые ежегодно наращиваются».

«Возможно, что кто-то покинет рынок, но я вижу новый тренд в активном развитии вендинговых аппаратов, причем местных производителей. У них полный цикл от закупки зеленого зерна, сборки аппарата до продажи конечному потребителю и технического обслуживания. Привычка потребления уже сформировалась, и менять ее многие не готовы», – заключила она.