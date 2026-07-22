Коэффициент рождаемости в Татарстане за год снизился на 1,2%

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В Татарстане за прошлый год суммарный коэффициент рождаемости снизился на 1,2%, но это меньше, чем в целом по России. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на 22-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Показателем демографического развития является суммарный коэффициент рождаемости. Это число рождений на женщину фертильного возраста – от 15 до 49 лет. К сожалению, мы видим, что в последние годы он снижается. Но в Татарстане снижение кратно меньше, чем в целом по стране», – рассказала она.

Зарипова уточнила, что в Татарстане за прошлый год суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,451 до 1,434 детей на одну женщину. А в целом по России этот показатель стал ниже на 2,8%.

«Это определяется рядом факторов. Снижается число женщин репродуктивного возраста за счет малочисленного поколения 1990-х годов. Откладывается рождение первенцев: если в 2005-м средний возраст матери при рождении первого ребенка был чуть более 26 лет, то сегодня – более 29 лет», – пояснила она.

По словам министра, происходит также демографическое старение. Сейчас средний возраст населения республики составляет более 40 лет: у мужчин – 38 лет, а у женщин – 42 года.

«И демографические волны – смена поколений с большей численностью малочисленными, которая повторяется с периодичностью в 20–30 лет», – добавила она.

Зарипова отметила, что меры поддержки, действующие в республике, отвечают на все эти вызовы. «Реализуемые меры поддержки являются комплексными, затрагивают сферы жизнедеятельности разных семей – многодетных, воспитывающих детей с особенностями в развитии, малообеспеченных, студенческих», – заявила она.

В бюджете Татарстана на меры поддержки семей с детьми предусмотрено 30,6 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом, заключила министр.