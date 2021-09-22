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Ру Тат
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22 сентября 2021  17:30

Свободный коечный фонд в Республике Адыгея составляет 23%

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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что свободный коечный фонд в регионе составляет 23%, а в медицинских учреждениях республики достаточно оборудования, лекарств и медперсонала, сообщает пресс-служба Кремля. 

Глава республики выразил благодарность за дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 1,5 млрд рублей, которые были направлены на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, а также на медоборудование и лекарственные препараты. 

Он также обратил внимание на то, что в Республике Адыгея продолжается прививочная кампания против коронавируса. 

«Развернули пункты вакцинации, имеется достаточное количество вакцин. Усилили разъяснительную работу, подключили общественность. Работа в этом направлении продолжается», — доложил Кумпилов. 

#путин владимир
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