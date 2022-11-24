«Кое-кто возражал»: Меркель заявила, что ей не дали наладить диалог с Россией в 2021 году

Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии в 2005-2021 годах, призналась, что под конец пребывания на данной должности не смогла повлиять на развитие ситуации вокруг Украины и добиться на уровне Евросоюза нового формата дискуссии с Москвой. Об этом она рассказала в интервью изданию Spiegel, передает РИА Новости.

«Это не стало неожиданностью [начало спецоперации на Украине]. Минские соглашения были подорваны, — заявила экс-канцлер. — Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это».

Меркель резюмировала, что «под конец» во внешней политике она «не продвинулась ни на миллиметр дальше в том, что мы пробовали делать снова и снова». Речь идет как об Украине, так и о Приднестровье, Молдавии, Абхазии и Грузии, Сирии и Ливии.

«Пришло время для нового подхода», — заявила бывшая канцлер. При этом она призналась, что довольна, что «дала Украине фору подготовиться» через Минские соглашения.

Ранее экс-председатель Правительства России Сергей Степашин заявил, что Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила Президента Владимира Путина подписать Минские соглашения, без них Россия могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению от нацистов так называемой «Новороссии».