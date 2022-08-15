«Кое-что мы увидели»: Знарок высказался о хет-трике Кагарлицкого в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок оценил победу своей команды в сегодняшнем товарищеском матче против «Спартака» (7:4) в Москве. Наставник казанцев отметил, что играть нужно до конца.
Напомним, что по ходу матча «Спартак» смог отыграться со счета 2:6 до 2:4.
«Вчера у соперника играл один состав, сегодня другой. Почему в концовке пропустили две шайбы? Наверное, решили, что всё уже в порядке. Нужно играть до конца. Поездка с плюсом, конечно, потому что каждая игра на вес золота. Очень здорово, что провели эти матчи», — сказал Олег Знарок после сегодняшнего матча.
Также специалист ответил на вопрос, закрепился ли в первом звене Дмитрий Кагарлицкий после трех шайб в матче со «Спартаком».
«Будем смотреть, в принципе он провёл хороший матч, кое-что мы увидели, да», — приводит слова специалиста пресс-служба «Ак Барса».