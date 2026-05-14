Код Радонича: «Зенит» лишил УНИКС кислорода и надежд на легкий полуфинал

Второй акт полуфинального противостояния УНИКСа и «Зенита» в Казани стал наглядным пособием того, как за 48 часов превратить искрометный праздник атаки в позиционный, сдержанный баскетбол. После голевого безумия в первой встрече Деян Радонич решил расчехлить свои знаменитые оборонительные лекала, и казанский «Баскет-холл» увидел совсем другое кино — жесткое, тягучее и, к сожалению для местных болельщиков, с неприятным финалом.

Самым провальным и роковым отрезком матча стала вторая четверть. К середине десятиминутки отрыв «Зенита» составлял уже 10 очков и стало очевидно, что в этот вечер у казанцев не получается ничего, а у «Зенита» залетает абсолютно все. Даже если с первого броска мяч не заходил, то обязательно на подборе были гости. 35:46 - с двузначным отрывом питерцев закончилась первая половина игры.

После большого перерыва команды вроде поменялись местами. УНИКС добавил в агрессии, точности бросков и подборах. И это дало плоды моментально – казанцы методично сокращали отставание и приблизились на -3 к середине третьей четверти (44:47). В какой-то момент тренер «Зенита» решил заменить Луку Шаманича, и тот на нервах сначала принялся колотить стоящий у давки запасных стул, после чего взял его в руки р в сердцах бросил в угол. Но за пять минут до конца картина вернулась «на круги своя» - на табло горели 56:67 - отрыв «Зенита» вновь составлял 11 очков.

Джален Рейнольдс бился под щитами, но фирменный олдскульный стиль Радонича с акцентом на жесткий физический контакт и тотальный контроль ритма сделал свое дело — УНИКС совершил 15 потерь и полностью провалил вторую четверть. Игроки УНИКСа раз за разом утыкаясь в спины Андре Роберсона и Джонни Джузэнга. Черногорский специалист, сменивший в это межсезонье Хавьера Паскуаля, показал, что его версия «Зенита» не прощает вольностей в защите.

Велимир Перасович после игры не стал искать оправданий, признав, что его команда не выдержала предложенного темпа и жесткости. Его комментарий был пропитан разочарованием:

«Сегодня с самого начала гости выглядели свежее и энергичнее, чем мы. В дебюте матча они добились двузначного преимущества, но затем, благодаря ротации, нам удалось выиграть первую четверть. Определяющей стала вторая десятиминутка, в которой мы проиграли 13 очков и совершили 8 потерь, при этом за 40 минут у нас 11 потерь – это огромная разница. Во второй половине приложили много усилий, но нелегко догонять такую сильную команду, как «Зенит». Для меня ключевые факторы поражения – вторая четверть и проигрыш подбора. Соперники заметно превзошли нас на щитах. Как правило, мы всегда собираем много отскоков, но против питерцев нам этого не удается. Следует разобраться в причинах», – сказал Перасович журналистам после игры.

Для Деяна Радонича эта виктория стала программным заявлением на этот полуфинал. Сербский специалист заставил «Зенит» играть в тот баскетбол, который приносит титулы — не самый привлекательный для зрителей, но смертоносный для соперника. Питерцы не просто перебросали УНИКС, они лишили его кислорода. Джонни Джузэнг и компания методично выжигали пространство, не давая казанцам ни секунды на подготовку броска.

Сам Радонич подчеркнул, что ключом к успеху стала работа над ошибками после провальной первой игры:

«Первый матч был очень ярким с точки зрения нападения — много трехочковых, много хороших действий в атаке. Сегодня игра получилась совершенно другой для обеих команд, что видно и по счету. Если говорить о нас, то сегодня у нас был другой подход в защите. Хотя, как я уже отмечал, несколько минут в начале матча были неудачными. В условиях игр через два дня непросто сохранять энергию и концентрацию все 40 минут против такой сильной команды, как УНИКС», – заявил Радоньич.

Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург при счете 1:1, и психологический маятник качнулся в сторону сине-бело-голубых. УНИКСу предстоит тяжелая рефлексия: одно дело проигрывать в равной борьбе, и совсем другое — оказываться беспомощным против системного зажима. В Петербурге Перасовичу нужно срочно вернуть команде искру и придумать, как взломать «код Радонича», пока он не стал окончательным приговором для чемпионских амбиций Казани.