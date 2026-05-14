«Код наследия»: на «КазаньФоруме» обсудили применение новых технологий в медиа

На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» прошла медиасессия «Код Наследия: Цифровая эволюция смыслов». Она была посвящена использованию новых технологий в журналистике и медиа, а также новым возможностям и предосторожностям против потенциальных опасностей.

«В настоящее время также встает вопрос, как использовать возможности современных достижений на благо сохранения нашего культурного и духовного наследия. Надеемся, что наша встреча сегодня внесет вклад в решение этого вопроса», – задал тон беседе помощник Раиса РТ, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

По его словам, информационное взаимодействие между Россией и странами исламского мира с каждым годом становится все шире. И именно «КазаньФорум» стал основной площадкой для обсуждения новых подходов и технологий в этой сфере.

В сегодняшних реалиях привычные форматы коммуникации трансформируются вслед за предпочтениями аудитории. Важно не отставать от трендов и адаптировать их для сохранения национального и культурного наследия, уверен руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«В этом году на „КазаньФорум“ к нам приехало порядка 400 журналистов из 29 стран. Это говорит о высоком интересе к мероприятию во всем мире. Расширяется и география. Здесь каждый может найти для себя что-то важное и интересное», – отметил он.

Участниками сессии стали руководители СМИ и известные журналисты из разных стран исламского мира. Они делились своими предложениями и опасениями относительно использования новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в журналистике.

«Мы работаем в среде, где возникают дипфейки, искажается информация. Мы не просто боремся с фейками, а выступаем за целостность информации. Еще один вызов – это сохранение суверенитета. Сейчас большинство стран ОИС не могут контролировать, насколько их история и ценности находятся в безопасности», – поделился своей оценкой ситуации глава информационного департамента ОИС Тарек Ладжал.

Он предложил несколько мер, которые, на его взгляд, позволили бы медиасообществу пройти через период цифровой трансформации.

«Первое – это постоянное повышение грамотности. Мы должны выходить за пределы простой публикации текстов. Важно учиться пользоваться технологиями искусственного интеллекта, большими базами данных, а также идти в ногу со временем с точки зрения языка», – убежден он.

Второй необходимый момент, по его мнению, – постоянное сотрудничество, которое позволит защитить информационное пространство от цифрового вандализма.

Третий фактор – удержание в процессе работы памяти о том, что все материалы должны быть человекоцентричными.

Казань остается одним из крупнейших мировых культурных центров, поэтому обсуждение вопроса внедрения новых технологий для сохранения наследия именно здесь особенно символично, добавил генеральный директор Союза информационных агентств стран Организации исламского сотрудничества Мухаммад аль-Ями.

«Союз работает над использованием новых технологий для достижения своих задач. Искусственный интеллект лежит в основе работы нашей организации. Мы запустили программу „Умный редактор“, чтобы создавать медиаконтент, а также провели курсы повышения квалификации для журналистов стран исламского мира», – рассказал он.

Особенно аль-Ями отметил вклад Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», которое оказало содействие возглавляемому им союзу в проведении различных мероприятий.

Среди других предложений, прозвучавших на медиасессии «КазаньФорума», были проведение регулярных встреч представителей СМИ-лидеров стран ОИС, создание сети журналистов Глобального Юга, а также определение этических норм использования искусственного интеллекта в журналистике.