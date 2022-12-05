«Код доступа к читателям»: в Казани открылся библиотечный форум

Масштабный библиотечный форум «Код доступа» стартовал сегодня в Национальной библиотеке Татарстана. Ведущие специалисты библиотечной отрасли не только из республики, но и из страны обменялись опытом, познакомились с инновационными подходами в работе с аудиториями и изучили эффективные кейсы продвижения библиотек в социальных сетях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я думаю, ваш опыт, ваши выступления и тренды, которые происходят в России, в целом будут полезны представителям из муниципальных районов Татарстана, а также библиотекарям из республиканских музеев. Эти коммуникационные площадки важны и нужны, потому что развитие – это, прежде всего, коммуникация. Если мы общаемся, если мы принимаем лучшие практики друг друга, делимся опытом – это только на пользу», – выступил с приветственной речью заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Открылся форум пленарной дискуссией «Современные мировые библиотечные практики: работа с книгами, людьми и пространством». Уникальным опытом взаимодействия с современным читателем поделились специалисты одной из крупнейших публичных научных библиотек России – всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино (ВГБИЛ).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня фонды библиотеки насчитывают около 4 млн экземпляров, включая книги и периодические издания, на более чем 143 языках мира. В составе иностранных изданий значимость имеет богатое собрание мировой классической и современной литературы на языке оригинала, в особенности на английском, французском, немецком и испанском языках», – поделилась руководиель центра редкой книги и коллекции ВГБИЛ Карина Дмитриева.

Она отметила, что в условиях ограниченности финансирования существенным источником пополнения фондов библиотеки является международный книгообмен. Так, порядка тысячи зарубежных организаций – библиотеки, университеты, издательства, книготорговые фирмы – из 92 стран мира являются партнерами библиотеки. Другой важный источник комплектования фондов – дары.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не так давно семья передала в фонд библиотеки уникальную коллекцию книг бельгийского художника Франса Мазереля. Собрание насчитывает порядка 400 книг архивного издания, связанные с жизнью и творчеством выдающегося мастера. Это действительно редкие издания, которые библиотека на свои средства никогда бы не смогла приобрести. То самое дружелюбие и открытость персонала повлияло на то, чтобы семья подарила нам такой роскошный подарок», – подчеркнула Дмитриева.

Важную роль в привлечении аудитории играет само библиотечное пространство и умение работников взаимодействовать с ним. Одним из эффективных методов возвращения массового читателя в библиотеку, по мнению специалистов, является разнообразные фестивали, образовательные мастер-классы, литературные конкурсы и интерактивные выставки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В нашей библиотеке проходят такие события, как Ночь музеев, выставка по истории книжного дела „Вселенная Гуттенберга“, Ночь кино и другие мероприятия. Также у нас проходят танцевальные мастер-классы с носителем языка. При этом занятия проходят только на испанском, английском и других языках. Синтетический подход позволяет все больше и больше вовлекать людей в образовательный процесс», – подчеркнула ведущий специалист Центра культур англоязычных стран ВГБИЛ Мария Мясникова.

Эксперты библиотечной отрасли сошлись во мнении о том, что в создании интересного пространства, куда читателям захочется вернуться, играют роль тренды и современные технологии в работе с молодой аудиторией.

«Сегодня ведется информационная война, и мы становимся с вами свидетелями того, что появляются легкодоступные источники с откровенной пропагандой и недостоверными сведениями. Поэтому сегодня среди библиотек формируется тренд на противостояние этой ситуации, которая выражается в том, что сотрудники проводят ряд встреч со школьниками, где говорят о предыстории тех событий, которые происходят сегодня», – рассказал победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2022» Сергей Петунин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, с начала специальной военной операции сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки провели порядка 20 встреч, участниками которых стали более 600 школьников. Также был создан информационный ресурс «За правду», где разместилась научная и художественная литература, связанная с СВО.

«Молодёжь реагирует на живую беседу – мало кто из них демонстрирует какую-либо скуку – подростки и дети идут на контакт, поэтому мы развиваем взаимодействие с ними. Так, мы создали поэтический сборник „Будем жить“, на страницах издания мы разместили произведения местных поэтов и писателей. Эта книга была отправлена на фронт вместе с гуманитарной помощью», – поделился Сергей Петунин.

Отметим, что библиотечный форум «Код доступа» проходит в рамках книжного фестиваля «Текст», который проходит в Национальной библиотеке Татарстана уже второй раз. В программе фестиваля – 25 разнообразных событий, от форума до встреч с крупнейшими представителями искусства в России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С каждым днем мы испытываем все большее ощущение того, что книги не просто читаются, они нужны и востребованы молодым поколением – литературу сегодня любят и ценят. Будущее находится в настоящем и, если мы завоюем сердца молодых, то у нас всегда будет завтра», – подчеркнула директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Так, 8 ноября пройдет встреча казанцев с автором романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел», «Опосредованно» – с известным писателем Алексеем Сальниковым. А уже на следующий день, 9 декабря, кинокритик Адиля Хайбуллина расскажет о самых странных проектаъ российского режиссера Байбулата Батуллы. Фестиваль «Текст» открылся сегодня и продлится вплоть до 10 декабря.