«Кобыла» Квартальнова увязла в Казани: как Билялов спас «Ак Барс», а Билл ищет мотивацию

Игра Тимура Билялова стала основным фактором победы «Ак Барса» в матче с минским «Динамо»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бойкое начало и спад. Квартальнов идет по знакомой дорожке?

Пожалуй, главной темой для обсуждения перед встречей «Ак Барс» – «Динамо» являлось первое возвращение в Казань Дмитрия Квартальнова. В предматчевых разговорах болельщики поделились на два лагеря. Кто-то восхвалял небеса за то, что на этот раз специалист будет руководить на «Татнефть Арене» другой командой, вторая группа отмечала, что не прочь увидеть Квартальнова у руля «барсов» вновь, чтобы тот «закончил начатое».

Но совершенно точно все вместе ожидали, что это будет принципиальнейшее сражание, как минимум для самого тренера, который уходил из «Ак Барса» с чувством недосказанности. Впрочем, сам наставник минского «Динамо» несмотря на настойчивые вопросы на пресс-конференции, оставил журналистов на голодном пайке. В казанскую ностальгию впадать не спешил, да и негатива себе не позволил.

«Ребят, давайте уже забудем, что было тогда. Сезон начался, работаем с другой командой. Тогда были другие приоритеты. Каково теперь работается с командой–середняком? Ничего сложного. Тренерская работа интересна с любым клубом. Немного разные задачи. Минск – шикарный город, со всеми условиями. Да, разный бюджет, но мы на это не смотрим», – рассуждал Квартальнов.

К вопросу о сложности работы с командой–середняком. После вчерашнего поражения от «Ак Барса» у команды Дмитрия Вячеславовича уже три поражения в пяти матчах на старте сезона. Причем все три неудачи идут подряд после двух стартовых побед.

В одном из недавних матчей в Нижнем Новгороде специалист выдал красочную метафору. «А может быть, хреновая кобыла берет со старта? В оригинале «хромая»? Хромая – без разницы», – говорил Квартальнов после поражения от «Торпедо» (4:6).

Начало минского этапа карьеры Квартальнова напоминает все его предыдущие старты в других командах КХЛ Фото: ak-bars.ru

Но, вероятно, тренер слишком к себе категоричен. Плохим старт его команды точно не назовешь. Минск навязывает борьбу и хорошо мешает играть другим – то, чем он занимался и в Казани. Вчера его команда переиграла «барсов» Зинэтулы Билялетдинова по многим компонентам.

Однако, вспомним всю карьеру Квартальнова. Почти три года в ЦСКА, два сезона в «Локомотиве», еще три в «Ак Барсе». Везде он быстро влюблял в себя публику всплеском эмоций и стартовыми успехами, но непременно все приходило к одному и тому же исходу – падению результатов и разочарованию. Посмотрим, как выйдет в «Динамо». Ответная игра в столице Белоруссии уже меньше чем через две недели.

Тимур Билялов вытащил для «Ак Барса» победу в полушпагате

Поразительный матч по своему качеству провел голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов. И стоит честно признать – если бы не его виртуозные сейвы, мы могли бы рассуждать вовсе не о падающих результатах минчан, а о проблемах казанцев в играх со средними командами.

Накануне у Тимура 30 отраженных бросков из 31-го. Три шикарных сейва в полушпагате и лучший момент матча, когда вратарь «Ак Барса» вовремя успел переместиться от одной штанги к другой и отбить расстрел в упор с пятака от Джамела Смита. Так что тюбетейка MVP матча у Билялова заслужена.

На старте сезоне у Тимура 94% отраженных бросков. По этому показателю Билялов – четвертый вратарь КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В овертайме у нас был выход «2 в 1». Мы говорили игрокам, что Билялов – хороший вратарь, понимает, как сыграть. Смиту следовало самому решить вопрос, а не отдавать такой длинный пас. Голкипер переместился и шанса нам не дал. Не забили мы, дело в мастерстве. У «Ак Барса» оно выше», – сокрушался после игры Квартальнов.

Отмечал игру своего голкипера и Зинэтула Хайдярович. «Он – молодец, хочу его отметить. Часто выручал нас, достойно сыграл в сложных моментах».

Сегодня тяжелейшая победа носит имя Тимура Билялова. Он подтащил тогда, когда остальная команда никак не могла достать из себя нужный ресурс, чтобы переломить неудачно складывавшийся поединок. «Динамо» перебросало «Ак Барс» и по общему количеству бросков (64-50), и по броскам в створ (31-21).

Всего у Тимура на старте сезоне очень неплохие 94% отраженных бросков. По этому показателю Билялов прямо сейчас четвертый вратарь лиги. Да и для него самого эти цифры лучшие со времен сезона 2020/2021, когда он провел только 11 матчей.

Результат в матче с «Динамо» сделало не командная игра, а индивидуальное мастерство лидеров «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» тяжело вкатывается в игры с командами средней руки

В продолжение темы с перевесом «Динамо» по броскам стоит отметить, что в целом минчане в этом поединке выглядели даже предпочитетельнее. Моменты опаснее и многочисленнее. Роковую роль с гостями сыграли лишь собственные ошибки. В эпизоде с первой пропущенной шайбой тренерский штаб «Динамо», что называется, проворонил и вовремя не запросил видеопросмотр эпизода на «вне игры», о чем после матче признался Квартальнов.

Помимо бросков гости были лучше и во времени, проведенном в атаке – 15:44 у «Динамо» против 12:46 у «Ак Барса». На фоне таких цифр как-то не очень понятно, кто здесь фаворит сезона, игравший на своем льду, а кто середняк Запада.

«Можно сказать, что на протяжении всей игры они нас превосходили в движении. Не знаю, завтра подумаем об этом на собрании, некоторые моменты следует улучшить. Главное, мы бились, старались. Входим в сезон, ловим игровой ритм», – рассуждал после игры Александр Радулов.

При этом он умолчал о многочисленных ошибках. Неприличное количество обрезов и брака в передачах могли привести к еще одному поражению от заведомо более слабой команды после казуса с «Сочи» – благо Билялов поймал кураж. Но в эпизоде с единственный пропущенной шайбой в меньшинстве не помог даже он. А ведь именно с такой потери и началась атака минчан.

«У нас есть определенные сложности, пока не все получается, но ребята стараются. Процесс идет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три потери было у «Ак Барса» только в первом периоде и шесть за всю игру. Непозволительная роскошь для команды такого калибра. Однако, в овертайме при игре «3 на 3» Радулов, наконец, взял игру на себя и зарешал матч своим проходом и передачей на Кирилла Семенова. Фактически, результат сделало не командная игра, а индивидуальное мастерство лидеров казанцев.

«У нас есть определенные сложности, пока не все получается, но ребята стараются. Они много разговаривают, пытаются забить, переживают, когда не удается это сделать. Процесс идет», – заверил Билялетдинов.

Корреспондент «ТИ-Спорт», однако, постарался дожать этот вопрос и уточнил, почему команда так сложно вкатывается в игры с командами пошиба поменьше – аналогичная история складывалась с «Сочи». Вероятно, дело в недостатке мотивации.

«Сегодня не было проблем с мотивацией. Ребята готовились, понимали, что соперник проиграл в предыдущем матче. Пока определенные сложности есть. Но они рабочие, сугубо хоккейные», – подытожил главный тренер «Ак Барса».

Дальше проверка «Салаватом Юлаевым» в первом «Зеленом дерби» сезона. Уж в Уфе-то проблем с настроем быть точно не должно.

Фото на анонсе: ak-bars.ru