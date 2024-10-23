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Кобяков в Казани: Доля БРИКС в мировой торговле увеличится до 25% к 2030 году
Доля БРИКС в мировой торговле увеличится с нынешних 16% до 25% к 2030 году. Об этом сообщил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС Антон Кобяков на пресс-брифинге в МВЦ «Казань Экспо».
«Одним из основных направлений экономической конвергенции является развитие торговых отношений без избыточных барьеров и запретительных тарифов в сочетании с привлечением новых членов и партнеров. Это увеличит долю БРИКС в мировой торговле», — сказал Кобяков.
По его словам, все страны объединения хотят справедливой и честной мировой торговли. «Много об этом говорят главы государств на саммите. Она возможна при соблюдении ряда условий, главное из которых — финансовая независимость», — отметил советник Владимира Путина.
Кобяков добавил, что все участники солидарны в стремлении противостоять попыткам навязывания долларовой гегемонии. БРИКС является стабилизатором мировой экономики, убежден он.
Советник подчеркнул, что благодаря созданию новых единых механизмов трансграничных расчетов, биржевой валютной инфраструктуры, новой системы расчетов на основе цифровых финансовых активов национальных валют государств объединение обеспечит рост взаимной торговли на 5–7% ежегодно.
«По прогнозам экспертов, среднегодовой рост ВВП стран БРИКС в следующие десять лет составит не менее 4-5%, что выше среднемирового уровня. Инвестиции в инфраструктуру БРИКС планируются [в объеме] более 1,5 трлн долларов к 2035 году», — заключил он.
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