Кобяков в Казани: Доля БРИКС в мировой торговле увеличится до 25% к 2030 году

Антон Кобяков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доля БРИКС в мировой торговле увеличится с нынешних 16% до 25% к 2030 году. Об этом сообщил советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС Антон Кобяков на пресс-брифинге в МВЦ «Казань Экспо».

«Одним из основных направлений экономической конвергенции является развитие торговых отношений без избыточных барьеров и запретительных тарифов в сочетании с привлечением новых членов и партнеров. Это увеличит долю БРИКС в мировой торговле», — сказал Кобяков.

По его словам, все страны объединения хотят справедливой и честной мировой торговли. «Много об этом говорят главы государств на саммите. Она возможна при соблюдении ряда условий, главное из которых — финансовая независимость», — отметил советник Владимира Путина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кобяков добавил, что все участники солидарны в стремлении противостоять попыткам навязывания долларовой гегемонии. БРИКС является стабилизатором мировой экономики, убежден он.

Советник подчеркнул, что благодаря созданию новых единых механизмов трансграничных расчетов, биржевой валютной инфраструктуры, новой системы расчетов на основе цифровых финансовых активов национальных валют государств объединение обеспечит рост взаимной торговли на 5–7% ежегодно.