Кобяков: Еще в 17 странах может усугубиться ситуация с продовольствием

Еще 17 стран мира могут столкнуться с усугублением продовольственной ситуации. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олега Кобякова.

«Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода, — объяснил собеседник агентства. — Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира».

В число государств с трудной ситуацией по данному вопросу входят Йемен, Южный Судан, Судан, сектор Газа и целый ряд африканских стран, которые затронуты вооруженными конфликтами, негативными последствиями изменения климата, стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. В последние годы российское продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП.