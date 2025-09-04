Участники встречи «коалиции желающих», состоявшейся в Париже, договорились о необходимости поставить Украину в такое положение, при котором после завершения конфликта она больше не сможет стать объектом военной агрессии. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию агентства Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Совещание прошло в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер Германии Фридрих Мерц участвовал в обсуждении в формате видеоконференции.

По информации источника, план сторон предполагает превращение Украины в «дикобраза», что описывается как стратегия, известная также под названиями «модель Израиля» или «модель Южной Кореи».

В Москве на такие инициативы ранее отреагировали резко. В МИД России заявили, что любые сценарии размещения войск стран НАТО на территории Украины являются категорически неприемлемыми и могут привести к резкой эскалации.

Подобные заявления, звучащие из Великобритании и других европейских стран, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.