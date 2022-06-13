Коалиция Макрона обошла левый союз Меланшона в первом туре выборов во Франции

Во Франции в первом туре парламентских выборов отрыв коалиции президента от основного соперника составил одну десятую процента. Такие данные опубликовало МВД европейской страны после обработки 100 процентов голосов, передает РИА Новости.

Так, коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!» набрала 25,71 процента, а левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 25,61 процента.

Второй тур назначен на 19 июня. Повторно выбирать будут из почти равных на сегодня конкурентов.

Коалиция «Вместе!» (Ensemble!) объединяет партию «Возрождение» (которую основал президент и которая ранее называлась «Вперед, Республика!»), центристскую партию «Демократическое движение» и правоцентристские партии «Горизонты» и «Действовать».

Левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) состоит из «Непокорившейся Франции» Меланшона, «Социалистической партии», «Коммунистической партии» и партии «Европа-Экология-Зеленые».