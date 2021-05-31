Ко Дню защиты детей в Татарстане запустят флешмобы #МоеДоброеЛето и #МоеБезопасноелето

В Татарстане с 1 июня стартуют два онлайн-флешмоба #МоеДоброеЛето и #МоеБезопасноелето. Пользователи соцсетей могут рассказать о своих добрых поступках или правилах безопасности летом. Позже самые креативные работы будут награждены. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Мы предложим молодежи поделиться своими добрыми делами и поступками, которые они совершают летом. Вторая тематика — это безопасность. Сами ребята пусть расскажут о том, как сделать лето немного безопаснее», — сообщила спикер.

После окончания флешмоба специальная комиссия из молодежных объединений Татарстана выберет самые креативные истории, авторы которых получат памятные призы и подарки.