Ко Дню защиты детей приставы Татарстана вплотную займутся алиментами

Сегодня в Татарстане стартовала информационная акция «Судебные приставы – детям», которая посвящена Международному дню защиты детей. Она продлится до 1 июня. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева.

«Цель акции – повысить эффективность взыскания долгов по алиментам и привлечь внимание общественности к нарушению прав детей. В рамках акции предусмотрены проверки бухгалтерии на предмет правильности удержания и перечисления денежных средств. Кроме того, будут проведены розыскные мероприятия, в том числе с использованием программы “Мобильный розыск” и “Дорожный пристав”», — отметила заместитель главного судебного пристава республики.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Кроме того, приставы-исполнители будут взаимодействовать с родителями детей, которые не получают алименты. Это позволит получать информацию о местонахождении и имуществе бывшего супруга.