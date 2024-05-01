Ко Дню Великой Победы сотрудники Минэкологии РТ передали бойцам СВО гуманитарный груз

В Донецкую область прибыл гуманитарный груз от Министерства экологии Татарстана, сообщили в ведомстве.

В процессе недавней гуманитарной акции был оказан значительный вклад в поддержку наших солдат на передовой. Были собраны и доставлены важные предметы, такие как одежда, гигиенические товары, медикаменты и наборы для выживания. Благодаря щедрости благотварителей, удалось приобрести и отправить два автомобиля, которые станут надежным транспортом в сложных условиях.

Руководитель одного из региональных отделений Министерства экологии лично занимался распределением помощи в четырех различных локациях и посетил два медицинских учреждения, чтобы оценить потребности и обеспечить необходимое.

Солдаты выразили глубокую благодарность за полученную помощь, подчеркнув ее важность для поддержания боевого духа и эффективности на поле боя.

Это уже пятая партия помощи, отправленная Министерством экологии, которое поддерживает тесную связь с участниками операции. Ранее были доставлены медицинские принадлежности, камуфляжные сети, плиты для приготовления пищи, средства личной гигиены и другие необходимые товары, включая автомобиль.

Передача груза обычно происходит ночью из соображений безопасности, и солдаты активно участвуют в разгрузке, выражая благодарность всем, кто принял участие в сборе этих жизненно важных ресурсов. Руководитель отделения Минэкологии, Ленар Шайдуллин, который принимал участие в доставке, передал слова признательности от солдат.

Солдаты также выразили благодарность всем, кто откликнулся на призыв помочь, и особенно Министерству экологии за постоянную поддержку. Они также поздравили всех с наступающим Первомаем и Днем Великой Победы.