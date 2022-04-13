Ко дню рождения Тукая восстановят экспозицию о нем в здании на месте номеров «Булгар»

Фото: intertat.tatar, Рузиля Мухаметова

Ко дню рождения Габдуллы Тукая, 26 апреля, будет восстановлена экспозиция «Безнең өчен мәңге изге йорт…» («Здесь жил Тукай! Поэзия жила…») в здании, построенном на месте номеров «Булгар». Об этом сообщили в Национальном музее РТ в ответ на запрос, направленный «Татар-информом».

Экспозиция ранее прекратила свою работу из-за того, что стекло-витрина разбилось. После этого по обращению Нацмузея подрядная организация заказала изготовление специального закаленного стекла.

«Доставка и установка стекла-витрины запланированы на 22-23 апреля. Финансирование работ осуществляется из внебюджетных средств музея», — говорится в письме, которое подписала генеральный директор Национального музея Алиса Вяткина.

Нацмузей направит информацию о проведении монтажных работ по остеклению и монтажу экспозиции в Минкультуры РТ и управляющую компанию, отвечающую за здание на месте номеров «Булгар».

После окончания работ музейщики произведут оценку помещения и составят отчет о соответствии нормам, необходимым для размещения экспонатов.