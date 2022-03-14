Ко дню рождения Горького в казанском музее назовут лауреата премии имени писателя

Музей Горького и Шаляпина в Казани к 154-летию со дня рождения русского писателя Максима Горького проведет 26 марта серию бесплатных мероприятий. Прозаик родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, но в Казани прошли годы его юности (1884-1888), сюда же он вернулся в 1928 году уже в зените мировой славы.

День под девизом «Продолжая горьковские традиции» начнется с возложения в 11:00 цветов к бюсту писателя по улице Горького. Следом состоится небольшая пешеходная экскурсия «Пешком к Пешкову», участники проследуют от памятника до Музея Горького и Шаляпина.

В 13.00 в выставочном зале музея начнется литературная встреча, на которой, помимо выступления казанских поэтов, участников городских литобъединений, будет назван лауреат Литературной премии имени Горького.

«Среди номинантов в этом году были Наиль Ишмухаметов за перевод романа Аяза Гилязова „В чьих руках топор“, Натан Солодухо за поэтический сборник „Переплетения“ и Вера Хамидуллина за поэтический сборник „Риски памяти“», — сообщили «Татар-информу» в Союзе писателей РТ.

В 15.00 гости музея смогут побывать на экскурсии по экспозиции и познакомиться с выставкой «Инженеры человеческих душ» .

«Будут представлены впервые очень редкие материалы — автографы, фотографии (автопортреты), воспоминания (рукописи) советских писателей о Горьком, которые собирались в 60-е годы. Это достаточно известные фамилии, как говорят, второго-третьего эшелона писатели, но коллекция на самом деле очень обширная и интересная. В том числе автографы Шукшина (он, правда, ранее уже демонстрировался), Михалкова, Светлова (один из тех, кто еще был знаком с Горьким). В 60-е мы готовились к масштабной реэкспозиции, ввели раздел „Горький и советские писатели“, для которого и собирали эти материалы», — рассказала «Татар-информу» директор Музея Горького и Шаляпина, филиала Национального музея РТ, Марианна Гаврилова.

В 16.00 в музее начнется концерт «Горький и музыка» с участием студентов и преподавателей Казанской консерватории имени Жиганова, составленный из произведений любимых композиторов Максима Горького.

Вход на все мероприятия дня, акцентирует Музей Горького и Шаляпина, по бесплатным билетам музея, которые будут оформляться в кассе по факту посещения.