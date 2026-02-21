Ко дню рождения Баки Урманче галерея «Хазинэ» обновляет выставку его картин

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Национальная художественная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, ко дню рождения народного художника ТАССР и РСФСР Баки Урманче обновляет свою постоянно действующую экспозицию его произведений. Живописец, напомним, родился 23 февраля 1897 года. Выставка начнет работу 25 февраля.

Картины из фондов Музея ИЗО Татарстана в залах галереи теперь будут дополнять произведения Урманче из коллекции Фонда Марджани (Москва) – преимущественно времени проживания художника в Средней Азии, а также из собрания Музейного комплекса Казани (бывшего НКЦ «Казань»). Кроме того, будут представлены документы и фотографии из архива семьи Урманче.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«В основу экспозиции положена реконструкция мира воспоминаний художника – начиная с рождения, воспоминаний об отце и матери, о родине и до последних годов жизни. Целый зал посвящен детству и учебе в медресе «Мухаммадия», с включением экспонатов татарского народного искусства, редких книг и журналов того времени. Достаточно широко будет освещен период пребывания художника на Соловках, мы приведем для этого цитаты из архивных документов, а также сохранившиеся воспоминания художника. Контекст усилят фотографии из собрания Соловецского музея-заповедника», – рассказали «Татар-информу» в Музее ИЗО Татарстана.

При этом обновленная экспозиция сделает акцент на портретах, причем как живописных, так и скульптурных, авторства и самого Баки Урманче, и его современников. Включая предметы декоративно-прикладного искусства Татарстана и Средней Азии, проект «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом» составят более 150 экспонатов.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Кроме того, на выставке появится интерактивный стол с цифровой подборкой графики Баки Урманче, посвященной Габдулле Тукаю – в этом году отмечается 140 лет со дня рождения татарского поэта.

Церемония открытия выставки намечена на 16:00 24 февраля, вход на нее свободный.