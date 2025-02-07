Ко Дню российской науки молодые ученые рассказали о достижениях в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ко Дню российской науки молодые ученые Казани поделились успехами научной деятельности своих учреждений. Обсуждение прошло в рамках пресс-конференции «Татар-информа» «Молодые ученые – будущая основа научно-технологического развития страны».

Федеральный исследовательский центр РАН на данный момент включает шесть отдельных институтов. С 2017 года ФИЦ занимается фундаментальными исследованиями в физике, биологии, химии, генетике, сельском хозяйстве и медицине, и уже сейчас некоторые институты приближены к реальному производству.

В частности, лаборатория проблем сверхпроводимости и спинтроники КФТИ им. Е. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН занимается изучением нового вида электроники — сверхпроводящей спинтроники.

Андрей Камашев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Основная идея спинтроники — данный вид электроники может работать существенно быстрее и энергоэффективнее, чем существующие приборы», — рассказал заведующий лаборатории Андрей Камашев.

Отдельное направление работы лаборатории — сверхпроводящие спиновые клапаны, на базе которых создают, например, новые виды транзисторов для сверхпроводящих квантовых компьютеров.

«Впервые эти элементы удалось создать в нашем институте в 2010 году. На протяжении 15 лет мы активно развиваем данную технологию и сегодня являемся мировыми лидерами в создании таких систем», — добавил Камашев.

Алмаз Загидуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань — колыбель органической химии в России. Сегодня казанские химики занимаются фундаментальными и прикладными проблемами. Большое внимание уделяется именно молодым химикам. Как отметил завлаб элементоорганических соединений и полимеров ИОФХ им А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН Алмаз Загидуллин, до 35 лет получить гранатовую поддержку стало проще.

«В России уже пять лет реализуется программа, когда до 35 лет молодежи дается возможность организовать свою молодежную лабораторию. В последние два года больший акцент делается на прикладные разработки», — рассказал Загидуллин.

Лаборатория ЭОСиП Института Арбузова занимается, помимо прочего, «пеногасителями» — соединениями, которые препятствуют образованию пены в стиральных порошках,

«На сегодняшний день большинство пеногасителей являются китайскими, соответственно стоит задача их импортозаместить», — заявил Загидуллин.

Академия наук Татарстана включает в себя 11 институтов. Один из них — Институт прикладных исследований АН РТ.

Сергей Володин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Глобальных проблем, как наши коллеги, мы не решаем, но мы занимаемся вопросами повышения квалификации и, в частности, решили, что нужно затрагивать отрасли аддитивных технологий», — рассказал научный сотрудник института Сергей Володин.

Научный сотрудник Института прикладной семиотики АН РТ Николай Прокопьев обратил внимание, что в фундаменте Института семиотики находится искусственный интеллект. Поскольку своими корнями институт уходит в Лабораторию искусственного интеллекта, организованную Раисом Бухараевым.

Николай Прокопьев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В рамках наших тематик мы разрабатываем корпус татарского языка (сборник размеченных текстов), который мы расширяем на другие тюркские языки: крымско-татарский, башкирский, чувашский и другие. Также это госпрограмма по сохранению языков малых народов России», — рассказал Прокопьев.

День российской науки отмечается 8 февраля. Это праздник ученых и профессоров, которые посвятили свою жизнь научной и исследовательской деятельности. В 1724 году по велению Петра I 8 февраля был издан указ о развитии науки и появилась первая Академия наук и художеств. В 1999 года указом Президента Российской Федерации к 275-летию со дня основания Российской академии наук был установлен «День российской науки» с датой празднования 8 февраля.