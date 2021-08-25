Ко Дню республики в Пестрецах откроется обновленная Детская школа искусств

30 августа, в День Республики Татарстан, в райцентре Пестрецы состоится открытие Детской школы искусств после капитального ремонта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

По словам директора школы искусств Гузель Моисеевой, дети придут на учебу в светлые и чистые классы. В общей сложности в школе на бюджетной основе будут учиться 195 детей, также в этом году планируется открытие групп для дошкольников, где дети будут заниматься ритмикой, рисованием и вокалом.

Образовательная организация работает более 50 лет, здесь открыты три отделения: хореографическое, художественное и музыкальное. «Мы обучаем детей игре на баяне, фортепиано, скрипке, саксофоне, флейте, гитаре, кларнете. На хореографию и инструменты принимаем детей с 6,5 лет. На баян, гитару и вокал с 8 или 9 лет. На отделение изобразительного искусства дети могут поступить с девяти лет», — рассказала руководитель ДШИ.

В Детской школе искусств обучаются воспитанники из разных населенных пунктов района — из сел Шали, Конь, деревни Куюки, ЖК «Царево», занятия в школе проходят 2-3 раза в неделю.

Для поступления в школу родители до конца августа должны написать заявление, а в сентябре начнутся вступительные испытания — у детей проверят слух, а юные художники попробуют нарисовать рисунок на заданную тему. На отделении вокала ученики получают знания в течение пяти лет, на инструменте нужно учиться восемь лет, а на художественном отделении — четыре года.

На сегодняшний день Детская школа искусств испытывает нехватку педагогических кадров. По словам Гузель Моисеевой, ДШИ требуется один педагог по вокалу, один художник и один преподаватель хореографии. «Мы ищем преподавателей, обращаемся в Институт культуры, художественное училище, дали объявления в социальных сетях и СМИ, направили запрос в Центр занятости», — отметила руководитель учреждения.