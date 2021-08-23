Ко Дню республики в Казани откроются этнофорум, выставка и литературный марафон

Ко Дню города и республики в Казани запланирован ряд мероприятий и районных праздников. Подробности о предстоящих событиях на деловой планерке в мэрии Казани озвучил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«В преддверии Дня города для жителей и гостей столицы подготовлена яркая программа празднования. Мероприятия уже начались — в казанских дворах проходят отборочные этапы конкурса народного караоке „Голос нашего двора“. Конкурс стартовал 16 августа и завершится 30 августа финальными выступлениями победителей на главной сцене перед Центром семьи „Казан“», — отметил спикер.

Жителей столицы ждут и районные праздники: они пройдут 26 августа в парке «Крылья Советов», 28 августа в сквере на Советской площади, 30 августа на площади перед ДК Железнодорожников и во дворе на ул. Зорге, 121.

Для молодежи Казани подготовлено множество культурных и спортивных событий. Так, 25 августа в День памяти поэта-героя Мусы Джалиля на площади 1 Мая состоится подведение итогов литературного марафона «Наши герои» с возложением цветов и награждением победителей.

В рамках Года родных языков и народного единства 26 августа на главной пешеходной улице Баумана состоится открытие выставки «Быть», экспозиция которой расскажет о современной Казани и ее многонациональных жителях.

С 28 по 30 августа в Национальной библиотеке пройдет республиканский «Этностартап форум» — площадка по выявлению и продвижению молодых предпринимателей и их инициатив, направленных на сохранение культуры народов России через производство продукции с национальным компонентом. Пять проектов-победителей получат поддержку на развитие своего бизнеса.

30 августа на площади перед театром Камала состоится традиционный фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнен заман», начало — в 13.30. А для любителей спортивных соревнований с 28 по 30 августа пройдут состязания по мотосерфингу, которые можно будет наблюдать в акватории реки Казанки.