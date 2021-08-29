Ко Дню Республики Татарстан более 1800 социальных объектов получили доступ в интернет

В Казани в преддверии Дня Республики Татарстан прошло торжественное мероприятие с участием Президента РТ Рустама Минниханова по случаю досрочного подключения компанией «Таттелеком» 1802 социально значимых объектов к интернету по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ».

В текущем году в рамках данной национальной программы подключат по оптике 2347 социально значимых объектов (СЗО), среди них — фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, муниципальные органы власти и так далее. Из них 802 — в рамках изначально запланированного объема работ (срок сдачи — до 30 сентября 2021 года), 1545 СЗО — из дополнительного объема (срок сдачи — до 31 октября 2021 года), соглашение по дополнительным подключениям было подписано в апреле текущего года.

За месяц до срока сдачи выполнен весь основной объем работы по 802 СЗО, и за два месяца до завершения срока — работы по 1000 СЗО из 1545 (по допобъему). По оставшимся 545 объектам работы продолжаются. По 298 из них завершено строительство волоконно-оптических линий связи, проводятся работы по установке и настройке оборудования.

С начала 2021 года в рамках выполнения нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» запланировано строительство на территории Республики Татарстан 1600 километров оптики, из них более 1350 километров уже построены.

В целом за 2019–2021 годы проект затронул СЗО, расположенные в 1899 населенных пунктах республики, при этом более 300 из них благодаря нацпрограмме получили оптику впервые. В реализации проекта принимают участие около 2 тыс. специалистов данной отрасли.

В торжественном мероприятии, посвященном досрочному подключению, приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рыжиков, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим», председатель совета директоров ПАО «Таттелеком» Валерий Сорокин, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.