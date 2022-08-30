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Общество
30 августа 2022  17:52

В День республики «СалаваТік»и исполнили гимн Татарстана

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Ко Дню республики и города Казани участники проекта «СалаваТік» приготовили подарок татарстанцам. Ребята спели государственный гимн Татарстана. 

«Услышав, что с нового учебного года во всех школах начнет звучать гимн России, я подумала, что нашим „СалаваТік“ам тоже нужно спеть гимн республики. Ведь „СалаваТік“ов с удовольствием слушают многие дети, и я думаю, что наши маленькие зрители быстро запомнят слова и мелодию гимна», — рассказала главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Помимо «СалаваТік»ов в съемках приняли участие и другие дети — воспитанники детских садов Казани. На кадрах они мелькают в татарских, русских, чувашских, марийских, удмуртских национальных костюмах. 

Гимн республики «СалаваТік»и исполнили вместе со своим наставником по вокалу Гульназ Гафуровой.

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