Ко Дню республики Госархив РТ представит переписку хана волжских булгар и халифа Багдада

Ко Дню Республики Татарстан Государственный комитет РТ по архивному делу готовит интерактивную выставку, экспонатами которой станут, например, письма хана Волжской Булгарии Алмаса и багдадского халифа аль-Муктадира в изложении Ибн-Фадлана. В этой переписке правители договаривались о визите послов, в результате которого булгары в 922 году приняли ислам.

Выставка разместится в 26 залах мультимедийного парка «Россия — моя история» на Казанской ярмарке (Оренбургский тракт, д. 8) и будет работать с 26 августа по 4 сентября, анонсирует Госкомитет РТ по архивному делу.

Для демонстрации документов, фотографий, аудиозаписей проекта «Есть память, которой не будет забвения» задействуют 135 экранов мультимедийного парка. Предусмотрены такие разделы, как «История государственности Татарстана», «Ислам в истории Татарстана», «Год родных языков и народного единства Республики Татарстан», «Национальное и религиозное разнообразие республики сквозь призму переписей населения» и так далее. Среди самых заметных экспонатов будущей выставки — уникальные кадры кинохроники переписей 1939 и 1970 годов, развалин города Болгара 1930 года, закладки мечети «Кул-Шариф» в 1991 году.

Здесь же архивисты будут проводить мастер-классы по каллиграфии и составлению тамги — родового знака.

Открытие выставки состоится 26 августа в 14.00 в павильоне №1.