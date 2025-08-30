Ко Дню республики дети, отдыхающие в лагерях, исполнили гимн Татарстана

Ко Дню Республики Татарстан отдыхающие в лагерях дети из РТ записали видеоролик, где исполняют гимн Татарстана. Его в своем Телеграм-канале опубликовал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Уверен, что каждый житель разделяет чувство особой гордости, когда звучит гимн родной республики. В нем все – единство, любовь, гордость, патриотизм. Гимн Татарстана ко Дню республики исполнили дети, подростки и молодежь, отдыхающие в детских лагерях Татарстана и Черноморского побережья. Получилось мощно. Спасибо вам, ребята, за ваше искреннее исполнение. Ваша энергия и талант вдохновляют нашу республику на новые свершения. Мы вами гордимся», – написал министр.

На кадрах – красоты Татарстана, а также дети из разных лагерей республики и Черноморского побережья, в унисон поющие гимн.