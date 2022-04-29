news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
29 апреля 2022  16:20
Наталья Рыбакова

Ко Дню Победы впервые Нацмузей РТ вынесет три воинских знамени

news_top_970_100

Сразу три воинских знамени вместо одного впервые вынесет в этом году Нацмузей РТ ко Дню Победы. Об этом сообщила сегодня гендиректор Национального музея РТ Алиса Вяткина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Каждый год 6 мая Нацмузей РТ проводит торжественный вынос знамени. В этом году будет вынесено не одно, а целых три знамени. Дело в том, что в 2018 году Центральным музеем Вооруженных сил Минобороны РФ в фонды Национального музея была передана на хранение точная копия знамени Победы, и мы его еще ни разу не показывали. Кроме знамени Победы будут вынесены еще два знамени. Это оригиналы, военные боевые знамена времен войны дивизий, которые были организованы на территории Татарстана. Вход на мероприятие будет бесплатный», — рассказала Вяткина.

Спикер проинформировала, что Национальный музей РТ и его филиалы предлагают 143 мероприятия по «Пушкинской карте». Самая популярная экскурсия по «Пушкинской карте» — экскурсия-переход, виртуальная трансформация в Казань начала 20 века. Экскурсия проводится в виар очках и на трех языках – татарском, русском и английском.  

  

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100