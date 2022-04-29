Ко Дню Победы впервые Нацмузей РТ вынесет три воинских знамени

Сразу три воинских знамени вместо одного впервые вынесет в этом году Нацмузей РТ ко Дню Победы. Об этом сообщила сегодня гендиректор Национального музея РТ Алиса Вяткина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Каждый год 6 мая Нацмузей РТ проводит торжественный вынос знамени. В этом году будет вынесено не одно, а целых три знамени. Дело в том, что в 2018 году Центральным музеем Вооруженных сил Минобороны РФ в фонды Национального музея была передана на хранение точная копия знамени Победы, и мы его еще ни разу не показывали. Кроме знамени Победы будут вынесены еще два знамени. Это оригиналы, военные боевые знамена времен войны дивизий, которые были организованы на территории Татарстана. Вход на мероприятие будет бесплатный», — рассказала Вяткина.

Спикер проинформировала, что Национальный музей РТ и его филиалы предлагают 143 мероприятия по «Пушкинской карте». Самая популярная экскурсия по «Пушкинской карте» — экскурсия-переход, виртуальная трансформация в Казань начала 20 века. Экскурсия проводится в виар очках и на трех языках – татарском, русском и английском.