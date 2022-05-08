Приближается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулось это событие. В историю уходят от нас сороковые годы прошлого столетия. Уже выросло не одно поколение, которое знает о Великой Отечественной войне не только из уроков истории, книг, фильмов, но и от тех, кто прошел эту войну. Но, к сожалению, ветераны уходят от нас, а значит, исчезает живая память.

Для всех нас слова «Никто не забыт и ничто не забыто» всегда актуальны. Ко Дню Победы вдове Героя Советского Союза Бориса Кузнецова связисты сделали подарок, подключив дом, в котором она проживает, к услугам связи. Альфию Султановну Филатову лично поздравил с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, навестив ее в преддверии праздника.

«Для нас особенно ценен тот факт, что Борис Кириллович был связистом. Свою награду он получил именно за организацию бесперебойной связи. На самодельном плоту, находясь под обстрелом противника, он сумел переправиться через Днепр, проложить кабель и установить связь с командованием, и даже порядка 45 раз восстанавливал поврежденную телефонную линию», — рассказал Айрат Нурутдинов.

Глава «Таттелекома» отметил, что Кузнецов запомнился позитивным и инициативным человеком, полным энергии: «Мы всегда были восхищены активной жизненной позицией Бориса Кирилловича и его ответственным отношением к людям и работе. И, безусловно, не могли оставить без внимания его супругу. Мы сделали все возможное, чтобы Альфия Султановна могла пользоваться современными возможностями телекоммуникационных технологий».

К слову, Альфия Филатова в феврале этого года отметила 85-летний юбилей. Она — давний абонент «Таттелекома», а ее супруг Борис Кириллович пользовался услугами компании более 30 лет. Не так давно вдова переехала на свою малую родину: в село Бело-Безводное Зеленодольского муниципального района. На момент ее переезда домохозяйства этого населенного пункта еще не были охвачены оптической сетью. Однако уже к концу 2022 года планируется сделать оптику доступной для каждого дома в селе: «Таттелеком» будет строить сеть GPON с 100%-м охватом территории.

Устранение цифрового неравенства в Татарстане — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Развитие сетей широкополосного доступа на базе оптических линий связи стало особенно актуальным после того, как президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2022-й Годом цифровизации в республике.

«Таттелеком» уже много лет ведет благотворительную деятельность, в том числе оказывает внимание и помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Так, компания взяла на себя все расходы по внеплановому проведению оптики в дом Альфии Султановны и подключению ее к услугам связи. Вдове героя стали доступны более 150 каналов кабельного телевидения, высокоскоростной интернет и стационарная IP-телефония.

«Теперь я всегда буду в курсе событий, смогу держать руку на пульсе, — рассказала Альфия Султановна. — Интересы у меня разносторонние. С удовольствием смотрю программы, посвященные политике и культуре, очень нравятся передачи о животных, и, конечно, люблю фильмы и сериалы на военно-историческую тематику. Я часто пользуюсь интернетом, сотрудничаю с издательствами и журналистами из разных городов. Они присылают видеоролики и фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. С удовольствием просматриваю весь материал. Делюсь своим архивом — сканирую и отправляю семейные фотографии и выписки из документов».

Альфию Султановну отличают оптимистический взгляд на будущее и деятельное отношение к жизни. Она проводит «Уроки Памяти» с учащимися казанских школ, участвует в патриотических митингах, посещает различные культурные мероприятия. А еще любит посидеть с удочкой на берегу тихой речки. Кстати, рыбалкой страстно увлекался и Борис Кириллович.

«9 Мая отпраздную в родной республике, буду на трибуне во время Парада Победы, — рассказала Альфия Филатова. — Собираюсь поддержать Казанскую кадетскую школу, которая носит имя Бориса Кирилловича. Ребята пройдут торжественным маршем по площади Тысячелетия. Хочу их вдохновить и приободрить».

Борис Кузнецов отправился на фронт в 1942 году. С 1943 года командовал отделением связи артиллерийской батареи. Принял участие в битвах за Ленинград, в Демянской и Старорусской операциях, в Курской битве и битве за Днепр. 22 февраля 1944 года, в возрасте 18 лет, удостоен звания «Герой Советского Союза», с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. На тот момент Борис Кириллович был самым юным бойцом Красной армии, получившим высшую награду государства.