Ко дню печати газета «Ватаным Татарстан» организовали вместе с врачами «Точку здоровья»

Сегодня в честь Дня печати Татарстана в Казани был организован Медиапикник.

Традиционно мероприятие проводится на Фестивальном бульваре рядом со зданием «Татмедиа».

Как рассказала «Татар-информу» главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова, на площадке мероприятия газета совместно с Республиканским центром здоровья организовала специальную «Точку здоровья».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы считаем, что это очень важно. Наша акция направлена на пропаганду здорового образа жизни. В ежедневной деятельности мы тоже уделяем много внимания этой теме, а сегодня к нам присоединились специалисты центра профилактики», – рассказала Гульнара Сабирова.

В «Точке здоровья» гости мероприятия могут сдать кровь, узнать свои показатели сахара и холестерина, а затем получить консультацию терапевта и рекомендации по питанию.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы пришли на это мероприятие для выявления факторов риска у населения. К таковым относится высокий уровень сахара, холестирина, давления. Мы все это тут измеряем и даем рекомендации», – рассказала врач-терапевт центра здоровья.

Гульнара добавила, что сегодня в «Точке здоровья» работают терапевт, психотерапевт, а также нутрициолог.

«Пришел сегодня на это замечательное мероприятие, заметил этот стенд. Из-за лишнего веса нахожусь в группе риска – высокий сахар и давление. Очень приятно, что о нас думают и на таких мероприятиях дежурят врачи. А главное – помощь оказывают не только корреспондентам, но и просто посетителям праздника», – рассказал один из гостей мероприятия.