Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ко дню печати газета «Ватаным Татарстан» организовали вместе с врачами «Точку здоровья»
Сегодня в честь Дня печати Татарстана в Казани был организован Медиапикник.
Традиционно мероприятие проводится на Фестивальном бульваре рядом со зданием «Татмедиа».
Как рассказала «Татар-информу» главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова, на площадке мероприятия газета совместно с Республиканским центром здоровья организовала специальную «Точку здоровья».
«Мы считаем, что это очень важно. Наша акция направлена на пропаганду здорового образа жизни. В ежедневной деятельности мы тоже уделяем много внимания этой теме, а сегодня к нам присоединились специалисты центра профилактики», – рассказала Гульнара Сабирова.
В «Точке здоровья» гости мероприятия могут сдать кровь, узнать свои показатели сахара и холестерина, а затем получить консультацию терапевта и рекомендации по питанию.
«Мы пришли на это мероприятие для выявления факторов риска у населения. К таковым относится высокий уровень сахара, холестирина, давления. Мы все это тут измеряем и даем рекомендации», – рассказала врач-терапевт центра здоровья.
Гульнара добавила, что сегодня в «Точке здоровья» работают терапевт, психотерапевт, а также нутрициолог.
«Пришел сегодня на это замечательное мероприятие, заметил этот стенд. Из-за лишнего веса нахожусь в группе риска – высокий сахар и давление. Очень приятно, что о нас думают и на таких мероприятиях дежурят врачи. А главное – помощь оказывают не только корреспондентам, но и просто посетителям праздника», – рассказал один из гостей мероприятия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»