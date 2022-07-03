Ко Дню нефтяника в Альметьевске откроются обновленные бульвары и городской пляж

В Альметьевске ко Дню нефтяника, который будет отмечаться 4 сентября, откроется ряд обновленных общественных пространств. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Накануне команда архитекторов и специалистов фонда вместе с городской администрацией во главе с мэром Тимуром Нагумановым осмотрели альметьевские общественные пространства.

В администрации Альметьевского района уточнили, что делегация посетила городской пляж, бульвар в районе «Западные ворота», бульвар на ул. Фахретдина, улицу Ленина, сквер «Яшьлек» и парк «Комсомольский».

По наблюдениям специалистов, последнему объекту требуется реконструкция, так как он является самым «пожилым» парком нефтеграда.

На городском пляже в этом году начнется второй этап благоустройства. По словам специалистов, важно выдержать единый фирменный стиль, решить вопросы с неудобными узлами и велодорожками по ул. Шевченко, так как они находятся около автодороги, где рекреационная зона заканчивается.

Также в прошлом году началось обновление пешеходного бульвара по ул. Фахретдина — от Ленина до Советской. В 2022 году работы завершатся. Цель — максимально сохранить все зеленые насаждения и создать зону для прогулки. «Нарушить прямую линию, сделать круг в виде расширения или сужения и уйти двумя дорожками. Одну пустить между деревьями, другую — по существующей», — отметил Тимур Нагуманов в ходе осмотра.

На бульваре в районе «Западные ворота» также запланировано провести второй этап работ: на улице появятся малые архитектурные формы, всевозможные лавки, урны, спортивные и игровые зоны.

Данные проекты реализуются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.