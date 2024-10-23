Ко Дню народного единства Общество «Знание» запускает цикл лекций в Татарстане

31 октября в Республике Татарстан Российское общества «Знание» совместно с Республиканским центром внешкольной работы проведёт цикл лекций, посвященных Дню народного единства. Лекторами выступят 15 советников по воспитанию образовательных учреждений. Площадками для выступлений станут школы и колледжи в 11 муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба общества «Знание».

«День народного единства — это важная дата для каждого из нас, когда мы можем укрепить наше чувство принадлежности к единой многонациональной стране. Проведение диалога с молодежью на эту тему позволит нам углубить понимание культурного многообразия и ценностей, которые объединяют нашу нацию, обращая внимание на важность единства, терпимости и уважения друг к другу», — рассказала председатель Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

С 14 октября по 14 ноября все регионы страны могут стать участниками просветительских встреч, посвященных языкам и традициям народов России. Общество «Знание» подготовило методические материалы для проведения лекций.

Большое внимание в лекции уделяется роли русского языка и диалектам. Дополнительно слушатели смогут ознакомиться с уникальными традициями народов России.

Отдельное внимание будет уделено марафону Знание.Первые, который 4-6 ноября пройдет во всех федеральных округах страны. В День народного единства в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде. Пятигорске, Сочи, Архангельске, а также в новых регионах. Открытые лекции, дискуссии и диалоги ожидают слушателей марафона Российского общества «Знание». Своим опытом поделятся государственные и общественные деятели, герои страны, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, мастера культуры и искусства, а также выдающиеся ученые. Они расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и многом другом. Центральной площадкой марафона на три дня станет Москва. Зарегистрироваться на мероприятие Знание.Первые и ознакомиться со всеми возможностями можно на сайте Российского общества «Знание».

День народного единства отмечается в России с 2004 года. В этом году праздник пройдет в 20 раз. Памятная дата служит напоминанием о том, что наша сила – в сплоченности. Жители страны могут говорить на разных языках, иметь свои традиции, но, когда речь идет о судьбе государства, все объединяются.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.