В Детской школе искусств № 2 Казани 26 ноября прошел большой праздничный концерт «Свет в твоих глазах», приуроченный ко Дню матери. Вечер собрал на одной сцене юных музыкантов, вокалистов и артистов цирка, подарив зрителям атмосферу тепла и семейного уюта.

Программу вела лектор-музыковед Алсу Мулюкова, которая сопровождала выступления теплыми словами о самом дорогом человеке в жизни каждого – маме.

Открыл вечер хор «Соловушка» в сопровождении ансамбля преподавателей «Вдохновение» – прозвучала песня Валерия Гаврилина «Мама». Затем зрителей порадовали инструменталисты: Полина Феоктистова за фортепиано, братья Дегтяревы (саксофон и труба), Чингиз Бикбаев с гармонью и сводный ансамбль скрипачей и виолончелистов «Созвучие», исполнивший «Вальс» Дмитрия Шостаковича.

Ярким подарком стали цирковые номера воспитанников Детской цирковой школы Казанского государственного цирка под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Светланы Шараповой. Особые аплодисменты сорвали обладатели бронзы Международного фестиваля «Артист» Герман Клевин и Амина Гимаева с номером «Лямур-тужур», а также выступления Киры Мухаметзяновой и Аиши Агаевой.

Не оставили публику равнодушными вокальные номера: Айлин Насыбуллина с песней «Полосатая жизнь» из фильма «12 стульев», дуэт Матвея Кубышкина и Виктории Беспаловой, а также трогательные выступления хора «Веснушки» и родительского хора «Инверсия». Финалом вечера стало выступление победителей проекта «А ну-ка, все вместе! Хором!» – капеллы Дмитрия Железнова.

Концерт стал музыкальным признанием в любви всем мамам и показал высокий уровень подготовки воспитанников казанской школы искусств.