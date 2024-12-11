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Ко дню Конституции России татарстанцам раздадут 45 тыс. ленточек с триколором
В преддверии Дня Конституции Российской Федерации в городах Татарстана проходит акция по раздаче лент в цветах российского флага. В общей сложности для жителей республики подготовили 45 тысяч лет, 10 тысяч из которых будут вручены в Казани.
Акция организована «Молодой Гвардией Единой России». Так, в столице РТ ребят можно найти на улице Баумана, рядом со знаменитыми часами.
«В преддверии Дня Конституции Российской Федерации мы будем на улице Баумана раздавать ленты с триколором, организуем фотозону с флагом нашей страны, а также проведем опрос на знание главного закона России жителями города. К слову, люди очень положительно относятся к акции, берут сразу по несколько лент, чтобы дать своим родным. Чаще всего они знают о грядущем празднике, а если нет, то мы разъясняем, какое событие будет отмечаться 12 декабря», – рассказала активист «Молодой гвардии Единой России» РТ Анна Ананьева.
Кроме того, в случае удачного прохождения теста на знание законов жители Казани могут получить в подарок саму Конституцию. Нужно ответить на три вопроса, к каждому из которых есть варианты ответа.
Раздача лент началась в 11 часов и будет проходить в течение дня на главных улицах городов республики.
«Конечно, я знаю, что завтра день Конституции нашей страны. Считаю, что о таких датах должны знать все, ведь это самый главный закон нашей страны. Приятно было получить в подарок книгу, теперь я точно знаю, что неплохо разбираюсь в устройстве нашей страны», – поделилась жительница Казани Светлана, которая одной из первых подошла за лентой и успешно прошла тест.
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