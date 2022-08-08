Театр Камала планирует представить пять спектаклей ко Дню города

Официальное открытие 117-го театрального сезона Камаловского театра состоится 9 сентября. Старт будет ознаменован классикой татарского театра – спектаклем «Голубая шаль». Об этом сегодня на сборе труппы театра после отпуска сообщил художественный руководитель и главный режиссер Фарид Бикчантаев.

Однако на сцену коллектив выйдет за две недели до открытия. Ко Дню города и республики театр представит программу, состоящую из пяти постановок: «Зять Гэргэри» (25 августа), «Любишь, не любишь» (26 августа), «Взлетел петух на плетень» (27 августа), «Женюсь.tat» (28 августа) и «Очарованный Танцем» (29 августа).

Режиссер отметил, что опасается новых вспышек коронавирусной инфекции и напомнил труппе о необходимости вакцинации. «Берегите здоровье. Если не ради себя, то хотя бы ради театра. Ведь без вас он не может существовать», – предостерег артистов Бикчантаев.

По его словам, сейчас от Covid-19 лечатся два артиста театра.