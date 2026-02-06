Ко Дню герба Татарстана активисты раздали 10 тыс. флажков и лент в Казани

Фото: пресс-служба «МГЕР» в РТ

В преддверии Дня Государственного герба Республики Татарстан активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии провели праздничную акцию на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР» в РТ.

Во время мероприятия молодогвардейцы поздравляли жителей и гостей города с праздником и раздали 5 тысяч флажков с изображением герба Татарстана, а также 5 тысяч лент с республиканским триколором. Кроме того, все желающие могли сфотографироваться в тематической фотозоне «Я люблю Татарстан», оформленной в виде сердца в цветах триколора.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов отметил, что горожане и туристы доброжелательно принимали подарки и поздравляли активистов в ответ.

По его словам, такие акции вызывают искренние эмоции и показывают, что жители и гости республики вместе разделяют уважение к государственной символике Татарстана.