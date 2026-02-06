news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 февраля 2026 15:34

Ко Дню герба Татарстана активисты раздали 10 тыс. флажков и лент в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Ко Дню герба Татарстана активисты раздали 10 тыс. флажков и лент в Казани
Фото: пресс-служба «МГЕР» в РТ

В преддверии Дня Государственного герба Республики Татарстан активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии провели праздничную акцию на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР» в РТ.

Во время мероприятия молодогвардейцы поздравляли жителей и гостей города с праздником и раздали 5 тысяч флажков с изображением герба Татарстана, а также 5 тысяч лент с республиканским триколором. Кроме того, все желающие могли сфотографироваться в тематической фотозоне «Я люблю Татарстан», оформленной в виде сердца в цветах триколора.

Фото: пресс-служба «МГЕР» в РТ

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов отметил, что горожане и туристы доброжелательно принимали подарки и поздравляли активистов в ответ.

По его словам, такие акции вызывают искренние эмоции и показывают, что жители и гости республики вместе разделяют уважение к государственной символике Татарстана.

Фото: пресс-служба «МГЕР» в РТ

#акция #молодая гвардия единой россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Сдал следствию оборотней в погонах»: суд отправил в колонию экс-опера уголовного розыска

«Сдал следствию оборотней в погонах»: суд отправил в колонию экс-опера уголовного розыска

5 февраля 2026
На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков

На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков

5 февраля 2026