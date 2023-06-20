КНР заявил о готовности объединиться с Африкой для урегулирования ситуации на Украине

Власти КНР готовы к совместной работе со странами Африки и другими государствами для политического урегулирования конфликта на территории Украины. Об этом заявила во вторник официальный представитель китайского МИД Мао Нин. По ее словам, силовые меры и санкции не помогут мирно разрешить эту ситуацию.

«Китай поддерживает любые усилия, которые положительно повлияют на мирное урегулирование украинского кризиса», — цитирует дипломата ТАСС.

В мае Президент ЮАР обсудил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможность провести Африканскую мирную миссию. Позже он объявил, что оба президента поддержали эту инициативу. В делегацию семи стран Африки вошли лидеры Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, Премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды.