КНР совместно с Россией запустили экскурсионный поезд «Чанлюйхао»

Власти России и Китая запустили туристический и экскурсионный ж/д состав «Чанлюйхао». Маршрут поезда первое время пройдет вдоль реки Туманной по территории Китайской Республики, пишет генконсульство РФ в Шэньяне.

Первый рейс торжественно запустили еще 8 августа. Церемонию провели в городе Хуньчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай). В мероприятии поучаствовали глава торгпредства России в КНР Алексей Дахновский, генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко, замглавы администрации Яньбянь-Корейского автономного округа Инь Чжаохуэй и другие официальные лица Китайской Республики. Также в церемонии приянл участие гендиректор ж/д корпорации «Северо-Восточная Азия» провинции Цзилинь Чжан Хайтао и представители Российской железной дороги.

По плану далее выше озвученный маршрут свяжет города Хуньчунь и Владивосток, а позже дойдет до Москвы.

Фото: генконсульство РФ в Шэньяне