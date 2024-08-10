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КНР совместно с Россией запустили экскурсионный поезд «Чанлюйхао»
Власти России и Китая запустили туристический и экскурсионный ж/д состав «Чанлюйхао». Маршрут поезда первое время пройдет вдоль реки Туманной по территории Китайской Республики, пишет генконсульство РФ в Шэньяне.
Первый рейс торжественно запустили еще 8 августа. Церемонию провели в городе Хуньчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай). В мероприятии поучаствовали глава торгпредства России в КНР Алексей Дахновский, генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко, замглавы администрации Яньбянь-Корейского автономного округа Инь Чжаохуэй и другие официальные лица Китайской Республики. Также в церемонии приянл участие гендиректор ж/д корпорации «Северо-Восточная Азия» провинции Цзилинь Чжан Хайтао и представители Российской железной дороги.
По плану далее выше озвученный маршрут свяжет города Хуньчунь и Владивосток, а позже дойдет до Москвы.
Фото: генконсульство РФ в Шэньяне
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